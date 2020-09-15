علقت الفنانة رانيا يوسف على انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في الآونة الأخيرة، داعمة الفتيات في المطالبة بحقوقهن وعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم التي يتعرضن لها.

أوضحت رانيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة mbc مصر، أن لديها حالة ذهول مما وصلت إليه أخلاق الكثيرين، خاصة في التعامل مع المرأة، مضيفة: “أنا بحب بلدي لكن اللي بيحصل دلوقت ده مش أخلاق بلدي اللي اتربيت عليها.. أنا ست من مصر الجديدة كنت بنزل بشورت وكنت بلبس زي ما بلبس.. وأمي كانت بتلبس قصير ومفتوح ومحدش بيتحرش بيها.. لما كان في مايوهات وشورتات وأفلام فيها ده مكنش حد بيتحرش بيهم.. ليه دلوقت ده بيحصل”.

تابعت: “أنا هنشر صور يومية لكل من تحرش بيا وبجمع داتا كويسة وهروح أقدم بلاغ رسمي.. عشان أشجع البنات يعملوا ده وإنهم يفصحوهم وميسكتوش”.

كانت رانيا يوسف قد كشفت عن تعرضها للتحرش وكتبت عبر حسابها على Instagram: “نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!”.

تابعت: “أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحموله فالتحرش بأنواعه كبير فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع”.

وطالبت رانيا بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر، وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي “ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا، على حد وصفها، مضيفة: “ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه”.