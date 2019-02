شاهدوا رد شديد اللهجة من لجين عمران على استفزاز مشاعل الشحي وزوجها

View this post on Instagram

.. .. 🌹التجاهل فن .. فن في بدايته قد يكون صعب نوعا ما.. و لكن مع مرور الوقت يصبح سهل .. علمني هذا الفن كيف أن للوقت قيمة يجب أن لا تهدر على شيء أو شخص لا يستحق .. و أن للطاقة ثمن غالي يُفضل إستثمارها في المكان الصح و مع الأشخاص الصح🤗❤ .. يا هل ترى مين فيكم تعلم هذا الفن و شعر إن حياته أصبحت أفضل ؟ شاركوني قصصكم .. صباحكم حب ❤❤❤ .. .. .. .. الشكر موصول لكل شخص عمل معي بحب ممتنة لكم .. الأزياء :- المصممة الشابة الراقية نور شويحنه @nourchouihna 🌹 .. تصوير :- المصور المبدع نافع العامري 📸 @unct_photography .. الشعر :- المتخصص و الصديق رامي✂️✂️✂️ @rami_hair_art .. .. ..