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شاهدوا سجن فنانة شهيرة في الخليج والابعاد عن الإمارات بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب

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أعلنت المحامية والإعلامية الإمارتية الدكتورة حوراء موسى ، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما اليوم ببراءة موكلها الإعلامي صالح الجسمي الشقيق الأكبر للمطرب الإمارتي الشهير حسين الجسمي ، مع معاقبة م . ح بالحبس 3 أشهر والابعاد عن الدولة عن تهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

فيما علق الإعلامي صالح الجسمي على تغريدة محاميته عبر حسابه على تويتر قائلا “اشكرك دكتورة حوراء واشكر الأستاذ ياسر النقبي، شكرا مكتب التميز للمحاماة فقد ابدعتوا ووقفتوا مع الحق، قضاءنا عادل وله كل الاحترام والتقدير”.

يشار إلى أنّ الخلافات بدأت مع فنانة شهيرة في الخليج و الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عندما أعلن العام الماضي أنه يريد مقاضاتها على خلفية إنتشار فيديو مصوّر نسب إليها ووصف بالإباحي، وعلق عليه “هي لا تكفّ عن المغامرات ودائماً تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة”.

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