شاهد.. احمد فلوكس يهاجم محمد علي: “نصاب وحرامي”

هاجم الفنان المصري أحمد فلوكس، مواطنه المقاول والفنان محمد على، على خلفية الفيديوهات التي ينشرها ويدعو بها الى التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال احمد فلوكس أن محمد على خولت له نفسه محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، وأن هناك من علق آماله على هذا الفنان الهارب، وأنه فى حالة الحرب لن نجد محمد على وأمثاله الذين يهاجمون جيش بلادهم.

ودافع احمد فلوكس عن النظام في مصر قائلا ” أن معظم الدول بها مشاكل مثل السعودية والإمارات وحتى الدول الأوروبية بها مشاكل، متابعا: “اللى بيهاجموا البلد دول عيال صغيرة مبيعرفوش سياسة أصلًا.. دول مبيعرفوش يدخلوا الحمام ويطشطفوا.. وفاكرين أن الشطارة فى أنهم يشربوا سجاير ويعاكسوا البنات.. حتى أخلاق المصريين أنتوا متعرفوش حاجة عنها”.

وتابع الفنان أحمد فلوكس مهاجما محمد على: “ده نصاب وحرامى وهربان بالفلوس بره.. ولو هو دكر يجى هنا يقول الكلام من هنا.. ده مش راجل.. بتتكلم عن الناس الغلابة.. تعالى ورينا نفسك.. أنا بمثل من 18 سنة.. محدش يقولى بطبل.. وبقالي سنتين بشتغل 100 شغلانة ومابتكلمش.. أنا معملتش غير مسلسل “الاب الروحى” وفيلم “الممر” إللى أجره مياكلش ابنى أصلا”.