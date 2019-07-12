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شاهد.. توفيق عكاشة: “الشعب المصري عبء على اقتصاد بلدنا”!

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توفيق عكاشة

توفيق عكاشة

اعتبر الإعلامي المصري توفيق عكاشة ان الشعب المصري يمثل عبئا على اقتصاد بلاده.

وقال عكاشة، خلال برنامج “مصر اليوم” المذاع على فضائية الحياة، إن أمريكا والصين يتنازعان على ملكية أعظم العلوم وهى الكمبيوتر والبرمجيات.

وأضاف عكاشة: “كل يوم يمر يظهر علم جديد في الصين، والشعب الصينى ثروة قومية لدولته، وكذلك الهنود أصبحوا ثروة قومية بالعلم”، موضحا: «احنا مش هنا مش عارفين نطلع واحد بيعرف يعمل فول وطعمية”.

وتابع: “الصين والهند يمثلان ثلث سكان العالم وأحنا المصريين والعرب نمثل عبء على اقتصاد بلدنا، علشان شعوب بتحب النوم، ولا تعمل ولا تنتج”.

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