شاهد.. حليمة بولند تخصع لجلسة تصوير جريئة في فرنسا!

نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو جديد، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه خلال جلسة تصوير ”فوتوسيشن“.

وقد اثارت حليمة بولند الجدل بهذا الفيديو بسبب ارتدائها ملابس كاشفة أظهرت جزءًا كبيرًا من صدرها.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا، على حليمة بولند وعابوا عليها الظهور بهذه الجرأة وعدم احترام عادات وتقاليد بلدها، بخلاف تعمد إظهار مفاتنها وظهور أجزاء حساسة من جسدها، وتوحّدت كافة تعليقات المتابعين ضد ”حليمة“، بالهجوم اللاذع عليها.

يذكر ان حليمة بولند تتواجد حاليا في فرنسا وكانت قد نشرت فيديو، منذ ايام، قصر الملوك بمدينة فرساي في فرنسا اثناء ركوبها على الحصان قبل ان تفقد السيطرة عليه وتقع ارضا.