يبدو ان استعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لاسم العراق بصيغة المؤنث قد اثار الجدل بين جمهورها العراقي والذي طالبها ان تتكلم عنه بصيغة المذكر.

وظهرت نوال الزغبي، في مقطع فيديو طريف جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف بين مجموعة من جمهورها وتسألهم: “العراق مؤنث ولا مذكر؟” وبعد ذكر العديدين انها مذكر قالت بطريقتها: “لا والله مؤنث”.

يا ربي شو مهضومة اللي بدك ياه يا ذهبية نغيير كرمالك قانون والتاريخ كم نوال عندنا @NawalElZoghbi #نوال_الزغبي_في_بابل pic.twitter.com/v5s0iT28qp — Hawraa baram (@Aliali26876118) October 28, 2021

كما عادت وكتبت في تغريدة “مش مظبوط !!!! عراق الحبيبة مؤنث … لبنان الحبيب مذكر عراقي … يعني بلدي الحبيبة”.

وكانت نوال الزغبى قد وصلت بغداد امس لإحياء حفل غنائى هناك يوم الجمعة، ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، ومن المقرر أن تقدم نوال خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها،

منورة بلدك بين اهلك و ناسك و بالتوفيق في حفلتك في بابل — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) October 28, 2021

ونشرت نوال فيديو عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليه قائلة: ” وصلت العراق”. وكتبت الفنانة شذى حسونة بعد وصول نوال العراق، قائلة:” منورة بلدك بين أهلك وناسك و بالتوفيق فى حفلتك في بابل”، لترد عليها نوال قائلة:” شكرا حبيبتى شذى”.