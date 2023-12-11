كشفت مصادر اعلامية، أن الإعلامي جورج قرداحي كشف عن برنامجه التلفزيوني الجديد، والذي سيحمل اسما مبدئيا وهو “الملياردير”، وسيعرض عبر فضائية “الرابعة” العراقية ضمن شهر رمضان 2024.

جورج قرداحي في تصريح صحفي عن البرنامج، قال أنه يتألف من 30 حلقة ويدور في فلك المسابقات، وهو شبيه ببرنامج “من سيربح المليون”.

جورج قرداحي يعود ببرنامج الملياردير

وأوضح قرداحي أن القائمين على القناة العراقية بدأوا التحضير للمشروع المنتظر، وانطلقوا باختيار المتسابقين، ومن المتوقع أن تكون الجائزة المالية لمن يصل إلى المرحلة النهائية، حوالي مليار دينار عراقي أي 600 ألف دولار تقريبا.

وعلّق على مدى شعوره بالخوف من تكرار برنامج يشبه “من سيربح المليون” الذي كان استثنائياً في مسيرته، قائلا: “لا أخاف من التكرار، لأن برنامج “الملياردير” يدور في فلك المسابقات، وأطل من خلاله على الجمهور العراقي”.

وعن عمله في القنوات الخليجية والعربية، أوضح جورج قرداحي أنه لم يتنقل بين الشاشات، بل كان يوقع عقد عمل مع قناة لفترة زمنية معينة ومن ثم تنتهي العلاقة بينهما. فيما كانت المدة الأطول التي عمل فيها بشبكة mbc، ومن ثم أطل لاحقاً على قنوات osn والحياة وOntv المصرية وغيرها.

يُذكر أن جورج قرداحي قدم قبل عامين حلقة استثنائية من برنامج “من سيربح المليون” عبر شاشة إم بي سي، جمعت نخبة من نجوم الفن، وحققت نجاحًا كبيرًا وجذبت الانتباه بفضل تشكيلتها المميزة.

من هو جورج قرداحي؟

هو جورج قرداحي، نجم استوديوهات التلفزيونات العربية وأشهر برامجه على الإطلاق برنامجي “من سيربح المليون” و”المسامح كريم”

ولد جورج قرداحي في قرية فيطرون بقضاء كسروان في محافظة جبل لبنان في شهر مايو/أيار 1950. وهو أب لثلاثة أولاد. تخرج من الجامعة بعدما درس العلوم السياسية والقانون وهو يتقن العديد من اللغات مثل الإيطالية الإنكليزية والفرنسية فضلا عن اللغة العربية التي يكن لها حبا كبيرا.

ورغم دراسته العلوم السياسية، إلا أن الإعلام هو الذي جذب اهتمامه، إذ بدأ يمارس فن الكتابة الصحفية وهو لا يزال طالبا في الكلية. وبعد تخرجه من كلية العلوم السياسية في عام 1973، التحق بالتلفزيون اللبناني وعمل مقدما للأخبار ومحاورا سياسيا.

وكانت هذه بمثابة انطلاقة تجربة صحفية ناجحة قادته إلى أشهر القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية، على غرار إذاعة مونت كارلو الدولية وإذاعة الشرق بباريس فضلا عن إذاعة “إيم بي سي إيف إيم” في لندن.

ورغم الصعوبات المالية التي كانت تواجهها هذه الإذاعة، إلا أن قرداحي تمكن من تجاوز جميع العقبات وجعل هذه القناة، التي كانت تبث في منطقة الشرق الأوسط، رائدة في مجال الإعلام الإذاعي.

شهرة كبيرة في العالم العربي

لكن الانطلاقة الحقيقية لجورج فؤاد قرداحي كانت في العام 2000 عندما التحق بقناة “إم بي سي” السعودية للعمل فيها كمقدم لبرنامج نال شهرة كبيرة في العالم العربي وهو “من سيربح المليون”.

البرنامج يعتمد على طرح أسئلة على المتسابقين، ومع كل جواب صحيح يفوز المتسابق بقدر من المال يمكن أن يصل في حال الإجابة على جميع الأسئلة إلى مليون دولار.

إضافة إلى الشهرة الكبيرة في المجال الإعلامي نسج قرداحي علاقات مع سياسيين عرب بالرغم من أنه كان بعيدا عن هذا المجال في السابق. في 2004 عاد قرداحي إلى لبنان وعمل في قناة “أل بي سي” لكن بعد عامين شد الرحال مرة أخرى إلى قناة “إم بي سي” ليقدم برامج ترفيهية جديدة منحته شهرة أكبر وأوسع.

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