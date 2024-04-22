نشرت الفنانة مي كساب، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة مي كساب، مرتدية مايوه أنيقا ومحتشما باللون الأخضر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

إطلالة مي كساب الصيفية

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي كساب، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

مي كساب تكشف سرّ نحافتها وردّ فعل زوجها

خلال استضافتها في برنامج “كلام نواعم” المذاع عبر قناة MBC، من ناحية أخرى، اعترفت النجمة مي كساب بأن موافقة زوجها، مطرب المهرجانات محمد صلاح (أوكا) على خضوعها لعملية تكميم المعدة كانت العقبة الوحيدة التي واجهتها قبل اتخاذها هذا القرار، حيث قالت: “كانت العقبة الوحيدة هي هل محمد يمكن أن يوافق، ولم يكن سهلاً أن أقنع نفسي لأنني جبانة”.

وأضافت مي أنها اتخذت القرار الصعب بإنقاص وزنها لحظة أخبرتها ابنتها داليدا التي تبلغ من العمر 6 سنوات، أنها ترغب في رؤيتها نحيفة وتنتعل أحذية بالكعب العالي وتضع أحمر الشفاه، فعرفت أن ابنتها لا تتقبّل شكلها القديم.

ورداً على سؤال كيف استقبل زوجها شكلها الجديد بعد إنقاص وزنها، قالت مي كساب: “هو متصالح مع نفسه وغيرته صحية، لكن زاد وزنه بعض الشيء وأصبح لديه كرش صغير سعيد به”.

ووصفت مي كساب رغبتها في التوقف عن اتباع الأنظمة الغذائية للتخسيس قائلةً: “أنا قضّيت عمري كله أعمل ريجيم، ووصلت لمرحلة أن الريجيم لم يعد يؤثر”.

آخر أعمال مي كساب

يُذكر أن «مسلسل العتاولة» آخر أعمال الفنانة مي كساب، وشاركه في بطولتة كل من النجوم أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفى، زينة، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ضيفة شرف في “أشغال شقة”

كما ظهرت الفنانة مي كساب ضيف شرف في الحلقتين الأخيرتين من مسلسل “أشغال شقة”.

مسلسل “أشغال شقة” من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

كما قدمت مي كساب المسلسل الإذاعي “جريمة نص النيل” مع أحمد العوضي خلال شهر رمضان 2024 عبر إذاعة الراديو 9090.

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