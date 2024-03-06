يحفظ الجمهور إيفيهات وأفلام الفنان الكبير نجيب الريحاني، كما يحفظ هيئته وشكله المحفور فى الأذهان والذى لم يتغير فى معظم الأفلام التى ظهر فيها.

صورة نادرة من شباب نجيب الريحاني

ولكن نعرض فى هذا التقرير صورة نادرة للفنان الكبير نجيب الريحانى يظهر فيها بشارب كثيف فى مرحلة الشباب ، وهى صورة أهداها الريحانى لصديق عمره ورفيق مشوار إبداعه بديع خيرى، وكتب عليها إهداء بخطه يقول فيه :” إلى أخى بديع..تذكار مودة..نجيب الريحانى.

لمحات من شباب نجيب الريحاني

وفى لقاء نادرحكى بديع خيرى كيف تعرف على الريحانى، مشيرا إلى أنه أنشأ مع مجموعة من شباب الهواة تجمعا أطلقوا عليه «نادى التمثيل العصرى» وكتب أول مسرحية فى حياته بعنوان «أما حتة ورطة»، فنالت إعجاب الجمهور، لأنها اختلفت عما كان يعرض من مسرحيات مترجمة، حيث كانت تتحدث عن المجتمع المصرى.

وتابع: «كان نجيب الريحانى يسكن أعلى المسرح الذى تعرض فيه الفرقة وجاء فى أحد الأيام ليشاهد المسرحية فأعجبته وسأل عن مؤلفها، فأرسل لى وعرض على العمل معه والتأليف لفرقته مقابل مرتب كبير، ولكن قلت أجرب، ولو حققت نجاحا أترك التدريس، وكان أول تعاون بيننا هو مسرحة «على كيفك» ومسرحية و«كله من ده».

وخلال هذا اللقاء أشار بديع خيرى إلى مصادفة غريبة حدثت يوم كتابة العقد بينه وبين الريحانى، حيث تم تحرير العقد فى 18 أغسطس عام 1918، وهو نفس تاريخ ميلاده.

ونشأت بين خيرى والريحانى علاقة صداقة وأخوة كبيرة ولم يختلفا أبدا، حتى أن نجيب الريحانى سمى ابن شقيقه بديع باسم بديع، وكونا أكبر فرقة مسرحية وهى فرقة الريحانى وقدما روائع المسرحيات.

الزيجة الأشهر في حياة نجيب الريحاني

كان زواج الفنان الكبير نجيب الريحاني من الفنانة بديعة مصابني من أشهر الزيجات الفنية، فقد استمر زواجهما ٢٤ عاما

بديعة مصابني من أهم الأسماء في تاريخ الفن، ويعتبر كازينو بديعة بمثابة أكاديمية فنون متكاملة، تخرج منها مئات النجوم أبرزهم: إسماعيل ياسين، محمد فوزي، تحية كاريوكا، أبو السعود الإبياري، فريد الأطرش، وغيرهم

أما نجيب الريحاني فقد صنفه البعض أنه أفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية، اشتهر بشخصية “كشكش بيه” وكان تأثيره المسرحي أقوى بكثير من تأثيره كنجم سينمائي.

الزيجة الأشهر آنذاك انتهت قبل أشهر من رحيل الريحاني، وبعد رحيله عن عالمنا تأثرت بديعة مصابني وحزنت حزنا كبيرا، وحاصرتها الأزمات لتقرر بعدها العودة للبنان والابتعاد عن الفن

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