أثار امتحان مادة علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك عقب تضمنه علي أجزاء من أغاني شهيرة لكلًا من الفنانة نانسي عجرم والفنانة إليسا.

نانسي عجرم وإليسا في امتحان علم النفس

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورًا لامتحان مادة علم النفس لإحدي الفرق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، لتثير صورة الامتحان جدلًا واسعًا بين الرواد والطلاب.

امتحان مادة علم النفس لإحدي الفرق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

وتضمن امتحان علم النفس أسئلة اختيار من متعدد، جاء أبرزها الاستعانة بأغنيتي “حبك سفاح” للفنانة نانسي عجرم، وأغنية “حالة حب” للفنانة إليسا.

أغنية “حبك سفاح” بامتحان علم النفس

وتضمن امتحان علم النفس علي مقتطفات من كلمات أغنية “حبك سفاح” للفنانة نانسي عجرم في ورقة الامتحان، وجاء فى ورقة الأسئلة بفرع سؤال الاختيار من متعدد، أن الفنانة نانسي عجرم، قالت في أغنية حبك سفاح: “علشانك، ممكن أعيش أسبوع مبا أكلش ولا أشرب”.

وتضمنت ورقة الأسئلة، سؤالين عن محتوى الأغنية الخاصة بالفنانة نانسي عجرم، الأول اختيار من متعدد حول ما يجب أن يفعله الإنسان عن المأكل والمشرب والنوم والحب والاكتمال، أما السؤال الثاني وهو أكمل، وجاء فيه أن الفنانة نانسي…. مع العالم….. الذي وضع نظرية الاحتياجات، لتكون الاختيارات: اتفقت مع كل من سكنر وفرويد أو اختلفت مع العالمين ألبرت باندورا، وماسلو.

أغنية “حالة حب” بامتحان علم النفس

أما عن الأجزاء التي تضمنت علي أغنية “حالة حب” للفنانة إليسا، تم استخدام مقتطفات من كلمات الأغنية لتحليل نموذج السند والدعم وكيف يؤثر على الفرد في الحياة اليومية.

فجاء السؤال كالتالي: وأنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا، وذلك وفقًا لنظرية العالم….. عن نموذج السند والدعم.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

وأثار امتحان علم النفس جدلًا واسعًا بين الطلاب ورواد التواصل الاجتماعي عبر المنصات المختلفة، وذلك بسبب تواجد أغنيتين شهيرتين داخل الامتحان، وهم أغنية “حبك سفاح” وأغنية “حالة حب”.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن السبب الذي دفع أستاذ المادة الذي وضع الامتحان، لاستخدام تلك الأغنيتين، وأشاروا بعدم أكاديمية استخدام تلك الأغاني في مادة علم النفس، حيث أنه يوجد مواد أكاديمية أخري يمكن استخدامها في مادة علم النفس.

أول تحرك من جامعة الإسكندرية

وعلق الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب، علي تضمن امتحان علم النفس لأسئلة عن أغاني الفنانتين نانسي عجرم وإليسا، وقال عميد الكلية أنه طالب أستاذ المادة التي وضعت الامتحان بضرورة التقدم بمذكرة.

وعقب عميد الكلية، أنه طالب أستاذ المادة بتوضيح سبب الاستعانة بأسماء الفنانين المعروفين والدوافع وراء ذلك من خلال رد رسمي، وعقب أن مادة علم النفس مرتبطة كليًا بالواقع الذي نعيشه، والأسئلة عادلة لربط الواقع بالدراسة، فهناك ربط عملي ضروري مع الدراسة.

وبدأت جامعة الإسكندرية، التحقيق في واقعة الاستعانة بأغاني الفنانتين نانسي عجرم وإليسا، في امتحان مادة علم النفس بكلية الآداب، لطلاب علم نفس الاجتماع، بامتحان الفصل الدراسي الأول.

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