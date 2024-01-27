أعلن النجم الكوميدي محمد هنيدي بكل فخر حصوله على الجنسية السعودية، حيث شارك هذا الخبر المميز عبر حسابه الرسمي على “إكس-تويتر” السابق، وفي تغريدته عبّر هنيدي عن شكره لله على تكريمه في مسيرته الفنية، مع التأكيد على أن أكبر تكريم له هو الحصول على الجنسية السعودية وجواز سفر يربطه ببلاد الحرمين الشريفين

محمد هنيدى يحصل على الجنسية السعودية

وأضاف في تصريحه أن هذا التكريم جاء بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، معبرًا عن شكره الكبير للمملكة العربية السعودية على هذا الشرف الكبير والتكريم الذي حظي به.

اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء 🇸🇦❤️( ونبغى صعيدي في الجامعه الامريكيه الجزء الثاني ) 🔥🔥🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 26, 2024

وختم هنيدي تصريحه بالتأكيد، قائلاً: “بالمناسبة، أعبر عن استغرابي الشديد تجاه الهجمات التي يتعرض لها تكريم العظماء في مجال الفن لذلك، أشكر معالي المستشار تركي ال الشيخ على تقديره وتكريمه للفن المصري والعربي”.

تعليق تركي آل الشيخ

تعليقا على تغريدة هنيدي، علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: “اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء (ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني)”.

ليرد هنيدي قائلا: “ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني”.

مشاهير مصريين يحصلون على الجنسية السعودية

ولا يقتصر التكريم على هنيدي فقط، بل سبق أن أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب في وقت سابق حصوله أيضًا على الجنسية السعودية، حيث أعرب في برنامجه “الحكاية”، على قناة “إم بي سي مصر”، عن فخره بامتلاكه الجنسيتين المصرية والسعودية، مثمنًا تكريمه من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

في الأول من يناير 2024، أعلن الموسيقار هاني فرحات فخره بحصوله على الجنسية السعودية، وجدير بالذكر أن في عام 2021، تم منح بعض المصريين الجنسية السعودية من خلال الأوامر الملكية، وذلك بناءً على الأمر الذي صدر في عام 2019 والذي استند إلى تميزهم وكفاءاتهم في مجالاتهم المختلفة

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