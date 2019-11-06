عبد المجيد عبد الله يتسبب في بكاء أصالة ويفاجئ جمهوره في حفل ” ليلة سهم “

أحيا كلا من الفنانين أصالة وماجد المهندس ورابح صقر وأميمة طالب حفل ” ليلة سهم ” ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي تحمل هذا الإسم تكريما للملحن ” سهم ” .

وتضمن الحفل مفاجئة من الفنان السعودي ” عبد المجيد عبد الله ” إلى جمهوره حيث خرج عليهم من خلال بث مباشر عبر تقنية ” الفيديو كونفرنس ” ليعتذر عن عدم حضوره للحفل بسبب ظروفه الصحية موجها كلمة للحضور والفنانين المشاركين والشكر والتحية للموسيقار سهم .. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهور عبد المجيد عبد الله بالتصفيق وتقديم التحية له .

وأوضح عبد المجيد عبد الله أن ” سالم الهندي ” المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة اتفق معه للظهور عبر الصورة من أجل الجمهور .

كما وجه الفنان السعودي كلمة إلى الفنانة أصالة معبرا من خلالها عن محبته لها واصفا إياها بإنها فنانة عظيمة وفنانة تستحق الحب والتقدير .. وهو ما جعلها تبكي تقديرا منها لكلماته وتأثرا بها .

ثم قدم أغنية ‫” أحكي بهمسك ” من ألحان ‫سهم وسط تفاعل الحضور .