وثّق الفنان الشاب كريم سامي مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري لحظة الاعتداء عليه هو والدته من جانب عناصر الأمن في أحد المتاجر الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بسبب الامتناع عن بيع السكر رغم توافره.

ونشر كريم مغاوري فيديو يوثق من خلاله اعتداء مسؤول الأمن في الـ”سوبر ماركت” وحراسه على والدته التي نزفت دماً من فمها ولا تزال تتألم حتى الآن. ثم نشر فيديو آخر كشف فيه عن وجود كميات كبيرة من السكر، لكن إدارة المتجر أخفتها عن المستهلكين، واصفاً الموظفين بـ”عديمي الضمير”.

وأعلن كريم سامي مغاوري عن مقاضاته لموظفي إدارة “السوبر ماركت” لاعتدائهم على والدته بالضرب، مؤكداً أنه سيحصّل حقّها بالقانون، وسيتقدّم ببلاغ الى وزارة التموين يتهم خلاله المتجر الشهير بإثارة أزمة السكر رغم توافره لديه.

وكشف كريم أن إدارة “السوبر ماركت” حاولت بعد المشادة إرضاءهم من خلال إعطائهم 20 كيلوغراماً من السكر، لكنه رفض ذلك.

الفنان كريم مغاوري



من هو كريم سامي مغاوري؟

يذكر أن الفنان كريم مغاوري وهو نجل الفنان سامي مغاوري، من مواليد العام 1985، تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 2007، وشارك بالتمثيل في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية، منها مسلسل “مش فريندز”، كما شارك في العام 1994 في مسرحية” تكسب يا خيشة”، وكان طفلًا.

شارك كريم أيضا في فيلم “إوعى وشك” عام 2003 مع الفنانين منة شلبي وأحمد رزق وأحمد عيد، ثم شارك بعد تخرجه في عام 2007 في فيلم “على جنب ياسطى” والجزء الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي عُرض في عام 2022.

مصر تواجه أزمة في توفير السلع الاستراتيجية

يذكر أن مصر تواجه أزمة حاليا في توافر سلع استراتيجية مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار بعضها مثل السكر، والتي أرجعها خبراء ومحللون إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي.

ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى يوليو المقبل، فيما توقع مسؤولون انتهاء الأزمة قريبا بعد قرار الحكومة المصرية أمس استيراد مليون طن.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت في استيراده وزارة التموين بالفعل.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة، وزيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر إلى المحافظات المختلفة.

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.

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