تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو من فيلم الأنيمي “الفارس والأميرة”، الذي شاركت فيه بالصوت الفنانة الكبيرة عبلة كامل.

فيلم جمع محمد هنيدي وعبلة كامل

وتفاعل الجمهور مع الحركات العفوية التي أدّتها عبلة خلال تسجيل صوتها في دوبلاج مشهد من كارتون “الفارس والأميرة”، ومن ضمنها حوار دار بينها وبين الفنان محمد هنيدي خلال هذه المقاطع.

محمد هنيدي يروي كواليس الفيلم

وروى الفنان محمد هنيدي تفاصيل الفيلم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي في “إنستجرام” كواليس تسجيله العمل، مع التعليق: “الفيلم اللي الناس بتسألني عليه، ده فيلم “الفارس والأميرة”، عملناه من أكتر من عشرين سنة مع بشير الديك ومتعرضش إلا سنة 2020”.

وأضاف: “فيلم “الفارس والأميرة” معانا فيه عبلة كامل والجميل ماجد الكدواني وعبد الرحمن أبو زهرة والجميلة دنيا سمير غانم وسعيد صالح والنجم الجميل مدحت صالح وأمينة رزق ونجوم وأساتذة تانية كتير، الفيلم متاح على “شاهد””.

أعمال كرتونية لعبلة كامل

يُذكر أن فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” ليس العمل الأول من نوعه الذي تشارك عبلة كامل في دبلجته، بل سبق أن دبلجت شخصية “دوري” في كارتون “نيمو”، وأشاد عدد كبير من الجمهور بأدائها المميز فيه، لا بل تعلّقوا بالكارتون بسبب شخصية “دوري”، التي لا تزال حية بين الجمهور الى يومنا هذا.

آخر أعمال عبلة كامل الفنّية

كان آخر أعمال عبلة كامل، مسلسل “سلسال الدم“، الذي قدم على أجزاء وحقق شهرة ونجاحًا كبيرًا وبعده غابت عبلة كامل وذكر زوجها السابق الفنان أحمد كمال، أن عبلة كامل فضلت الابتعاد حتى يكون هناك عمل فني يجذبها للعودة للتمثيل مرة أخرى.

وقدمت الفنانة عبلة كامل خلال مسيرتها الفنية، أكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، جميعها حقق نجاحًا كبيرًا، ونالت إشادات كبيرة من النقاد والجمهور، ومن أبرز أعمالها “ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي، كما قدمت العديد من الأفلام الكوميدية، التي ما زالت عالقة حتى الآن في أذهان الجمهور”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »