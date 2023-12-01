حلت قبل يومين 28 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة مها أبو عوف وتعد احدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الاعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري رغم ظهورها فى أدوار ثانية الا انها مؤثرة فى أحداث العمل.

وتزامنا مع تلك الذكرى، نستعرض لكم قصة انجاب الراحلة مها أبو عوف التي قالت عنها معجزة من السماء.

نجل مها أبو عوف الوحيد

وروت مها أبو هوف في آخر ظهور إعلامي لها قبل وفاتها المنية في حلقة خاصة في برنامج “صاحبة السعادة” قصة محاولتها الإنجاب طيلة 15 عامًا، واستسلامها لفكرة إنها لن تُنجب واتجاهها للحل البديل وهو التبني.

وقالت “مها”: “قعدت 15 سنة بحاول أخلف وروحت بلاد كتير أوي وعملت كل حاجة، واتعذبت كتير جدًا في موضوع الحمل الكاذب وطلع مرض خطير”.

وتابعت مها أبو عوف: “الدكاترة فى أمريكا قالولي إنسي خالص موضوع الحمل والخلفة، وهنضطر نشيلك الرحم عشان ميجلكيش الحمل الكاذب فرفضت، ونزلت مصر وقولت خلاص سلمت امري لربنا وفكرت اتبنى”.

وأضافت: “فى يوم تعبت أوي فقولت لعزت، فقالي لازم تكشفي وفعلا روحت المستشفى والدكاترة طلبوا مني بعض التحاليل وكانت المفاجأة أني حامل، جالي انهيار من الفرحة وركبت العربية وروحت عشان أبلغ منى أختي، ومن الفرحة نسيت بناتها فى المستشفى”.

واستطردت مها حديثها: “عزت لما عرف قالي لازم نكلم الدكتور، وفعلا جه وشافني فعيط لما عرف، وقال طبيًا كل الحاجات بتقول أن أختك متخلفش لكن هي علمتني إن مقولش لأي ست أنتي مش هتخلفي”.

واختتمت مها أبو عوف حديثها قائلة: “الحمد الله جيبت ابنى وكنت خائفة عليه من كل حاجة و عزت قالي مينفعش التريبة كده لازم تسبيه يخرج ده ولد”.

وبعد انتشار صور إبن الفنانة الراحلة مها ابو عوف انصب عدد كبير من تعليقات الجمهور والمتابعين على الشبه الكبير الذي يجمع “شريف” بخاله الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، خصوصًا حينما كان الأخير شابًا.

من هي مها أبو عوف؟

ومها أبو عـوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عـوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهي الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة، ولم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة، حيث توفي خورشيد في مايو من نفس العام.

وكانت آخر صورة التقطت لمها نشرتها على حسابها على “إنستجرام” وكانت بصحبة أحد الأطفال من كواليس أحد أعمالها وكتبت معلقة، بحبك اوي يا سليم وأمتعتنا بتمثيلك، وكان يبدو عليها أنها شاحبة ووزنها أقل كثيرا من الطبيعي، ولكن يبدو أنها كانت تخفي آثار التعب والإرهاق جاهدة بضحكتها المعهودة.

آخر ظهور لمها أبو عوف في الدراما

يُذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال “مسلسل الحرير المخملي”، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »