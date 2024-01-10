النجمة المغربية سميرة سعيد تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ66، التي امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 40 عامًا، ونجحت الفنانة سميرة سعيد في الحفاظ على بريقها الفني طوال هذه المدة منذ بدايتها الفنية في السبعينيات إلى الآن.

أسرار شخصية في حياة سميرة سعيد

جمعت الموسيقار المصري بليغ حمدي علاقة عاطفية قوية بـ سميرة سعيد وسافر إلى المغرب وتقدم إلى عائلتها طالبًا يد ابنتهم بشكل رسمي، واستعدت “سميرة” وعائلتها لحفل الزفاف في الرباط ولكن بعد حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن ترك بليغ المغرب وعاد للقاهرة وتركها وعائلتها في موقف محرج وبرر ذلك فيما بعد بأنه فعل ذلك من شدة حبه لها قائلا: “هي لا تستحق العذاب مع زوج مثلي”، حسبما كشف صديقاً مقرب له.

وردة: بليغ حمدي خانني مع سميرة سعيد وأنا على فراش الموت

وكانت أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية قد كشفت في لقاء سابق قبل رحيلها تفاصيل مثيرة عن محطات وقصص جرت لها مع فنانين ومشاهير في عالم الفن في الوطن العربي، حيث تحدثت وردة الجزائرية عن قصة قيام زوجها السابق الملحن الراحل بليغ حمدي بخيانتها عندما كانت ترقد في المستشفى لتجري عملية جراحية دقيقة جدا بعدما أصيبت بجلطة في القلب عام 1978.

وأوضحت وردة خلال ظهورها على شاشة الـ ”LBC” اللبنانية للإعلامي نيشان في برنامجه ”إلمايسترو”، أنها عرفت من خلال الجرائد أن بليغ حمدي كان يحضر عيد ميلاد سميرة سعيد بينما كانت هي ترقد في المستشفى بل هناك من الجرائد من صرحت بزواج بليغ بسميرة، مما جعلها تستدعي أهلها وتطلب الطلاق منه.

وتعد الفنانة المغربية سميرة سعيد، واحدة من الفنانات اللاتي برعن وتألقن بأغاني لحنها بليغ حمدي، حيث قدم الأخير لها عشرات الأغنيات بلغ عددها لأكثر من 30 أغنية والتي جعلتها نجمة عربية ولها مكانة كبيرة في الوسط الفني.

زيجات سمير سعيد

تزوجت سميرة سعيد مرتين، الأولى بالموسيقار والملحن المصري هاني مهنا وانفصلا بسبب “الخلفة”، وفق تصريحات الأخير، ثم ثزوجت بمصطفى النابلسي وأنجبت ابنها الوحيد شادي في عام 1995، وبعد انفصالهما ظلت عازبة ولم تتزوج.

“الديفا” سميرة سعيد

ولدت سميرة سعيدة، الشهيرة بلقب “الديفا”، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية 10 يناير/كانون الثاني عام 1959، ودخلت عالم الغناء بعمر 8 سنوات على يد مكتشفها الملحن عبدالنبي الجيراري عندما شاركت في برنامج مواهب في التلفزيون المغربي عام 1967.

وبعد فترة وجيزة، وفي أثناء دراستها، أصدرت أول أغنية في حياتها بعنوان “شكونا لأحبابنا” وكانت في 1968، وبعد عامين أصدرت ألبومها الأول بعنوان “لقاء” في عام 1970.

وبعد تخرجها في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بالمغرب سافرت إلى مصر، تحديدا في عام 1978، لتبدأ نشاطها وتتألق بالتعاوت مع كبار الملحنين في فترة السبعينيات، مثل: محمد الموجي، محمد سلطان، بليغ حمدي، وغيرهم.

وانطلقت “الديفا” من أرض مصر منذ الثمانينيات لتتألق في سماء الفن وتجول وتصول بأعمالها وتحتل مكانا مهما على خريطة الشهرة في الوطن العربي حتى يومنا هذا.

ومن أشهر أعمالها: “جاني بعد يومين”، “مش حتنازل عنك”، “عالبال”، “يوم ورا يوم”، “قويني بيك”، “ما زال”، “محصلش حاجة” وغيرها كثير.

شاركت في لجنة التحكيم ببرنامج المواهب (صوت الحياة) عام 2012 بجانب الملحن حلمي بكر والمطرب هاني شاكر، لها تجربة وحيدة في مجال التمثيل من خلال فيلم (سأكتب اسمك على الرمال) عام 1979.

وحصلت الفنانة المحبوبة على الكثير من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، بما في ذلك جائزة التميز من مهرجان جرش وجائزة الموريكس دور كأفضل فنانة عربية.

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