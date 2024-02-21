احتفلت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول بعيد ميلادها السبعين، والذي وافق أمس الاثنين، وتزامنا مع تلك المناسبة أعاد الجمهور نشر صور لها في مراحل عمرية مختلفة.

صور نادرة لـ عارفة عبدالرسول

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أعاد نشر، صورًا وبعض اللقطات للفنانة في زمن شبابها وطفولتها، وتبين من خلالها أنها كانت جميلةً، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين.

عارفة عبدالرسول في شبابها

يُذكر أن الفنانة عارفة عبد الرسول من مواليد حي الحضرة الواقع بمدينة الإسكندرية، تخصصت بشكل كبير في مجال الحكي على خشبات المسارح في مصر، وعملت في البداية من خلال إذاعة الإسكندرية خلال حقبة الثمانينات، ثم التحقت بفرقة الورشة المسرحية حيث قدمت أشهر عروضها الحكائية على الإطلاق (حكايات بنت البقال) التي أكسبتها شهرة واسعة في الأوساط الثقافية .

عارفة عبد الرسول في طفولتها

وبجانب المسرح والحكي، شاركت الفنانة القديرة في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية خاصة بعد انتقالها للعيش في القاهرة بعد تجاوزها سن الثانية والخمسين، منها: (موجة حارة، بدون ذكر أسماء، إمبراطورية مين، تحت الأرض). وغيرها الكثير

عارفة عبد الرسول مع والدها وأشقائها الـ6

وعن حياتها العائلية، تحدثت الفنانة القديرة عارفة عبدالرسول، في لقاء سابق لها وأوضحت أن والدها كان يعمل بقالًا في سوق الحضرة بالإسكندرية، موضحةً أنها كانت تعمل معه في المحل منذ أن كان عمرها 3 سنوات.

الفنانة القديرة عارفة عبدالرسول

وأضافت الفنانة المصرية خلال استضافتها في برنامج “باب الخلق” المذاع عبر فضائية “النهار” مع الإعلامي محمود سعد أنها تخرجت من كلية فنون جميلة، وتركت مهنة البقالة وعمرها 24 سنة، وبدأت في البحث عن الفن.

عيد ميلاد عارفة عبد الرسول

احتفلت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول بعيد ميلادها السبعين، والذي يوافق اليوم الاثنين، من خلال نشر كلمات مؤثرة على حسابها الرسمي على الفيس بوك لجمهورها.

وأكدت عارفة عبد الرسول خلال منشور لها أنها رغم وصلها إلى هذا السن إلا إنها لا تزال تحب الفن وترغب في الاستمرار فيه، مؤكدة أنها لم تكتف بما قدمته من أعمال فنية خلال مسيرتها الحافلة، وأنها تشعر بأنها لازال لديها عطاء للفن.

وعلقت عارفة عبد الرسول قائلة: “من بداية شهر فبراير وأنا في حالة نفسية يرثى لها الصراحة.. الشهر ده هقفل سبعين سنة، نهار أسوح أنا معقول يا راجل، لسه ماشبعتش تمثيل، طب هقدر وفي العمر ده”.

وتابعت موضحة أنها لن تستلم لعمرها وأن مازال لديها الكثير لتقدمه لجمهورها فقالت: “فجأة أقضي ليلة عيد ميلادي، أنت واخد بالك يا مان، ليلة عيد ميلادي بالضبط من أجمل ليالي عمري وكأنها إشارة أنه لأ لسه هتقدري، أيوة أنا هقدر..حاقدر…أنا مش قصير قزعة أنا طويل وأهبل”.

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