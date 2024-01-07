تحتفل النجمة نيللي اليوم الأربعاء 3 يناير بعيد ميلادها الـ 75، فهي من مواليد عام 1949، وهي مصرية من أصول أرمينية تتسم بالرشاقة والحركة الخفيفة، مارست التمثيل منذ طفولتها هي وشقيقتها فيروز لكونهما من أسرة فنية.

صورة لـ نيللي مع ابنة شقيقتها

وتزامنا مع تلك المناسبة، انتشرت صورة لـ نيللي مع (إيمان جمجموم) ابنة شقيقتها الفنانة الراحلة فيروز.

نيللي مع ابنة شقيقتها فيروز

وبدت الشابة في الصورة وهي تحتضن الفنانة، وسارع الكثيرون إلى المقارنة بينها وبين والدتها، ورأوا أنها ورثت الكثير من ملامحها وتشبه نيللي أيضًا.

عائلة نيللي

ويُشار إلى أن إيمان هي ابنة فيروز من زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، علماً أن لهما أيضاً ابناً يدعى أيمن. ويأتي نشر الصورة على مشارف الذكرى الخامسة لوفاة فيروز التي رحلت عن عالمنا في 30 كانون الثاني (يناير) من العام 2016.

ويُذكر أن نيللي كانت قد ظهرت في صورة مع أفراد عائلتها وتبين أنها التُقطت لها أثناء الاحتفال بيوم ميلاد والدها سركيس أرتين كالفيان. وظهرت إلى جانبهما والدتها وشقيقتها ميرفت.

عيد ميلاد نيللي

نشرت الإعلامية سهير جودة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو من احتفال الفنانة نيللي بعيد ميلادها وسط مجموعة من صديقاتها.

وظهرت نيللي تمسك بباقة من الورود وتزغرد احتفالا بعيد ميلادها.

ظهرت سهير جودة مع نيللي وتحدثت عن مواليد برج الجدي من المشاهير مثل النجمات إلهام شاهين وليلى علوي والنجمة الراحلة نادية لطفي.

سألتها عن أهم صفات هذا البرج لتجيب نيللي إنها الصراحة، أما عن طريقة احتفالها بعيد ميلادها قالت نيللي إنها تحتفل به مع أبناء شقيقتيها والأحفاد.

آخر أعمال نيللي

يٌذكر أن نيللي تغيب عن جمهورها منذ آخر أعمالها مسلسل “قصاقيص ورق” إنتاج 2005 ومن بطولة كمال أبو رية وسحر رامي وأحمد راتب وأيمن عزب وشعبان حسين وعثمان محمد علي وعلاء زينهم وياسر صادق ومحمود أبو زيد وعواطف حلمي وجميلة عزيز وغيرهم من النجوم، من تأيف مجدي الجلاد وإخرج إبراهيم عفيفي.

أما آخر أعمالها السينمائية فيلم “قط الصحراء” إنتاج عام 1955 بطولة أحمد رمزي ويوسف منصور ومحمد الشرقاوي، تأليف يوسف منصور، سيناريو وحوار يس إسماعيل يس وإخراج يوسف منصور.

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