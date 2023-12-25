احتفل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده الـ43، في اليوم الموافق 23 ديسمبر الجاري، الذي لمع طوال السنوات الماضية في عالم الفن وحقق الكثير من النجاحات في الوسط الفني، وفي السنوات القليلة الماضية تصدر «يوسف» المشهد وأصبح يتحمل بطولة عمل كامل.

خطوبة عمرو يوسف وابنة نور الشريف

الفنان المصري “عمرو يوسف” قبل زواجه من كندة علوش نشأت قصة حب بينه وبين “مي نور الشريف” بعد مشاركتهما معًا في “مسلسل الدالي”، لتكلل قصة الحب بإعلان خطبتهما، لكن قبل اقتراب موعد الزفاف أعلنا انفصالهما عام 2010 في هدوءٍ تام، وتزوج بعدها عمرو يوسف في مطلع العام 2017، من الفنانة السورية “كندة علوش”. ولديه حالياً منها ابنة اسمها “حياة”، وابن اسمه “كريم”.

يُشار إلي أن الفنانة “بوسي” قد كشفت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في “برنامج 100 سؤال” ، أن إبنتها مي قد أبلغتها برغبتهما بفك الخطبة ولم تعلن عن الأسباب، مؤكدة أنها لا تعرف السبب الرئيسي خلف فسخ الخطبة حتى اليوم.

كما أشارت بوسي أنه عندما مرض والد عمرو يوسف ذهبت مع ابنتها للاطمئنان عليه في المستشفى، وعندما حدثت الوفاة ذهبت مع نور الشريف وابنتيها سارة ومي لتقديم واجب العزاء، مشيرة إلي أن وقت مرض نور الشريف تواجد عمرو يوسف بجانبهما وكأنه إبنها. وكشفت أنه بعد فسخ الخطبة ظلت العلاقة بين نور الشريف وعمرو يوسف وكأنها علاقة أب وإبنه مشيرة أن الأخير وقف يتقبل عزاء الفنان الراحل.

تزوج الفنان عمرو يوسف من الفنانة السورية كندة علوش، وأنجب منها طفلين، وقبل الاتجاه إلى عالم الفن تخرج في كلية الحقوق وعمل لفترة في مجال القانون، ثم اتجه إلى الإعلانات ومنها إلى تقديم البرامج، التي كانت فاتحة خير بالنسبة له، وشارك بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية ولامع اسمه.

3 أعمال فنية لـ «عمرو يوسف»

ويُشارك الفترة المقبلة عمرو يوسف، في 3 أعمال فنية منها فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث وكان حقق نجاح كبير هو وطاقم العمل في الجزأين الأول والثاني، ويُشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد عز، كريم قاسم، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، والعمل من إخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم في هذا الجزء، عن خروج «المعلم صقر» في الجزء الثاني، يتعاون مع «شربيني»، بينما يقرر «الشايب» الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث، وستكون هناك مفاجآت كثيرة في انتظار المشاهد.

وأعلن «يوسف» خلال الفترة الماضية عن مشاركته في «فيلم شقو» الذي بدء تصويره طاقم العمل، وهو من بطولة دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، ومن إخراج كريم السبكي.

كما يشارك عمرو يوسف في الموسم الرمضاني المقبل بعمل «شغل فنادق» مع الفنانة روبي، ولكن تم وقف التصوير ولم يُعلن حتى الآن عن أسباب التوقف، والعمل من بطولة أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، محمد رضوان، إخراج محمد سامي.

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