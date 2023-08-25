أثارت الإعلامية مي العيدان، حالة من الجدل، -في وقت سابق- عقب نشرها صورتين إحداها للفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز، والأخرى لشبيهتها.

ونشرت العيدان، الصورتين، عبر حسابها على”إنستجرام“، وعلقت: “يخلق من الشبه أربعين كأنهم توأم .. الله يرحم دلال عبدالعزيز لا تبخلوا عليها بالدعاء، فالدعاء رزق الميت”.

شبيهة دلال عبد العزيز

وجاءت تعليقات الجمهور التي ترى أن هناك تشابه بينهما، كالتالي: “سبحان الله”،”الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”،”سبحان الله نسخة”،”الله يرحمها دلال”، “في شبه بس بسيط جدا”،”يخلق من الشبه أربعين”.

تعليقات الجمهور

بينما جاءت التعليقات المعارضة، كالتالي: “لا مش شبهها على فكرة”، “ما في شبه نهائي.. الله يرحمها”، “ما في شبه”، “لا مش شبها مين قال كده”.

من جانب اخر، تجاهلت كل من دنيا وإيمي سمير غانم الضجة المثارة حول شبيهة والدتهما الراحلة دلال عبد العزيز ولم تعلقان على الموضوع.

ذكرى وفاة دلال عبد العزيز

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، الذي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس.

ونشرت النجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، عدة صور جمعتها بوالدتها دلال عبدالعزيز، وعلقت قائلة: «ربنا يرحمك يا أمي ويغفرلك.. الحمدلله رب العالمين».

آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز

وكانت آخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز «فيلم تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، شيكو، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف شريف نجيب.

أحداث فيلم «تسليم أهالي»

وفيلم «تسليم أهالي» تدور أحداثه في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات غير المتوقعة.

وفاة دلال عبد العزيز

وغيب الموت دلال عبدالعزيز، يوم السبت 7 أغسطس/آب عام 2021، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، عن عمر يناهز 61 عامًا بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من مئة يوم في المستشفى، ولم تكن تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل، سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا في 20 مايو/أيار من نفس العام، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بخلل في وظائف الكلي، عن عمر ناهز 84 عاما.

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