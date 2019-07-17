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كاظم الساهر يعلن تأجيل حفله في السعودية .. والسبب ؟

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نشر الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” معلنا عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأربعاء في مدينة ” جدة ” بالسعودية بسبب خسوف القمر .

وأن تأجيل الحفل يكون لمدة يوم واحد فقط على أن يقام مساء الخميس 18 يوليو الجاري .

كما نشر صورة من بيان تم إصداره من جانب إدارة مهرجان جدة والذي أعلن فيه عن إيقاف جميع الأنشطة الفنية في هذا اليوم استنادا لحديث الرسول محمد : ” إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته ، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره ” .

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