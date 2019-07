كاظم الساهر يعلن تأجيل حفله في السعودية .. والسبب ؟

نشر الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” معلنا عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأربعاء في مدينة ” جدة ” بالسعودية بسبب خسوف القمر .

وأن تأجيل الحفل يكون لمدة يوم واحد فقط على أن يقام مساء الخميس 18 يوليو الجاري .

نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو و ذلك بسبب خسوف القمر.نشكر تعاونكم

We would like to announce our event in Jeddah on 17th July has been postponed to tomorrow 18th July. Thanks you for your cooperation. pic.twitter.com/PjdFPHZ4TW

— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) July 17, 2019