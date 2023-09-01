أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، وفاة الشاعر كريم العراقي، فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما،

وأوضح الساعدي على صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي”.

وقد نعى الفنان العراقي كاظم الساهر الشاعر الذي كتب له الكثير من الاعمال كاتبا: “الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله

رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا اليه راجعون — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) September 1, 2023

من هو كريم العراقي؟

كريم العراقي المولود في 18 فبراير 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم بالعاصمة بغداد، شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

كما أنه حاصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لـ”أفضل أغنية إنسانية”، وذلك عن قصيدة “تذكر” التي شدا بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل كاظم الساهر وأصالة وصابر الرباعي وماجد المهندس وعاصي الحلاني.

ولاقت الأغنيات التي قدمها مع الساهر نجاحا كبيرا، بشكل خاص، ومن أبرزها “كل ما تكبر تحلى” و”دلع النساء” و”المستبدة”.