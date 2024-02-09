انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانة لقاء الخميسي، في أحد المناسبات، وقد أثار بنطلونها جدل المتابعين وسخريتهم .

إطلالة غريبة لـ لقاء الخميسي

حيث ظهرت لقاء الخميسي في مقطع الفيديو، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ذو تصميم غريب، بدا كأنها مرتديه بالشقلوب، ونسقت معه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الأبيض كشفت عن جمالها ورشاقتها.

كما اعتمدت لمسات بسيطة من الماكياج واختارت اللون الأحمر الناعم للشفاه، واختارت أن تترك شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

بنطلون غريب

وقد أثار بنطلون لقاء جدل متابعيها فالبعض اعتبرها مرتديه بالشقلوب، وآخرون استغربوا من موديل وتصميم البنطال.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

معلومات عن أصول لقاء الخميسي

وكانت لقاء الخميسي أكدت أن الحضارة الآشورية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين قديمًا، وقالت إنها أقدم من الحضارة الفرعونية.



وكشفت الفنانة لقاء الخميسي أن أصولها نصف مصرية ونصف آشورية مشيرة إلى أن والدتها ليست مصرية ولكنها آشورية، مشيرة الى أن هذه الحضارة مازالت متواجدة ومحتفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة.

وأوضحت لقاء الخميسي صفات الحضارة الآشورية فقالت أنها تتميز بأنها قوية للغاية، ولديهم قدرة كبيرة على التحمل ومواجهة العوائق.

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