شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومحبيها ومتابعيها عدد من الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، خلال حضورها حفل Joy Awards 2024، والذي أقيم في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية

نادين نجيم تثير قلق جمهورها

حيث نشرت نادين نجيم إطلالتها خلال حفل Joy Awards 2024، وعلقت على الصور قائلة : “لا تحزن على امر قد انتهى لكن ابتسم لانه قد حصل”.

وأثارت الجملة التي كتبتها نادين قلق متابعيها، الذين تساءلوا عن خلفية الجملة، وعن احتمالية انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربيكيان.

حيث انهالت عليها التعليقات والتي جاء فيها : “شو الموضوع، ما تقولي انفصلتي؟!”، وعلّق آخر: “الظاهر ان خطه الزواج ما موفقه معليش خدي وقتك انتي انسانه ناجحه وأم مميزه وهذه نعمه من عند الله”.

بينما أبدى آخرون إعجابهم بإطلالة نادين ومحبتهم الكبيرة لها.

من هو خطيب نادين نسيب الجديد؟

خطيب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم هو شاب وهو سوري الجنسية أرمني الأصل يُدعى “ناريغ ناربيكيان“. وتبين مؤخرا أنه خطيب الفنانة اللبنانية. من خلال تعليق أرسله إليها ، قائلا: “إذا اعتقدوا أنه من الصعب الوصول إليهم، فهم مخطئون، سنعاملهم بالقانون، أنا أحبك كثيرا.” نادين نجم يجيب بالقول:” الله يحمينا، يباركنا في حياتنا معا.”

انتشر خبر خطوبتها بعدما تمت الانفصال عن هادي الأسمر، الذي تزوجته في 6 يونيو للعام 2012، وانجبت منه اثنين من الأبناء، ولكن انفصلت عنه، وحديثًا انتشر خبر زواجها من آخر بعدما نشرت الصور عبر موقع الانستجرام وهي ترقص معه في احد البارات، كما أنها كتبت تعليق وهي تقول: «أنا حرة في حياتي، ولازم الاعلام ينقل كل شيء».

وفي يوم 7 فبراير عام 1984، وُلدت الفنانة نادين نسيب نجيم أي أنها بلغت من العمر حاليًا 38 عامًا، فيما كشفت مصادر أن خطيبها السوري الأرميني “ناريغ” يبلغ من العمر 42 عام. أي أن فارق العمر بينهما (4 سنوات).

آخر أعمال نادين نجيم

تستأنف نادين نجيم تصوير مسلسلها الجديد “2024”، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني القادم 2024.

وكانت شاركت نادين الجمهور بصورة للبوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت نادين نجيم على البوستر برفقة الممثل السوري محمد الأحمد بتقنية الذكاء الإصطناعي وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف بلال شحادات ومن إنتاج شركة الصباح.

من جهة أخرى كشفت نادين نجيم أنها ستتزوج في موسم صيف 2024، وأكدت انه من المحتمل ان تقيم حفلين زفاف واحد في لبنان والثاني في أوروبا.

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