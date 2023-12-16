عادت المطربة شيرين عبدالوهاب لتصدر التريند برفقة حسام حبيب خلال الساعات الماضية، عقب تأكيد طلاق الثاني مجددا قبل نهاية العام 2023

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، حتى خرج أحد الإعلاميين بتصريحات منقولة عنها أكدت فيها خبر طلاقها من حسام حبيب.

أول تعليق لـ شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد زواج أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى أن الطلاق تم رسميًا أمس عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

أكدت شيرين في تصريحات صحفية أن الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، مؤكدة أنها وحسام حبيب بصحة جيدة وبخير ولم تمر بأي أزمات نتيجة الانفصال.

وقالت شيرين أنها تنشغل خلال الفترة الحالية بتحضير مجموعة من الأغاني ستقدمها لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

آخر خلاف بينهما في السعودية

الجدير بالذكر أن وقع خلاف كبير بين شيرين وحسام حبيب خلال الأيام الماضية خلال تواجدهما في السعودية، وكشفت مصادر مقربة انه قام بتأجيل حفلها في موسم الرياض دون عملها مما تسبب في إلغاء الحفل تماما.

قصة زواج شيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، في حفل بسيط اقتصر حينها على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي.

وفي المرة الأولى التي انفصلت فيها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، فاجأت الجمهور بظهورها حليقة الرأس وذلك خلال حفل غنائي أحيته حينها في أبو ظبي.

وبعد انفصال عدة أشهر عادت له من جديد وذلك بعد خروج شيرين من المستشفى للتعافي من الإدمان.

عقد قران شيرين على حسام حبيب

وفي شهر نوفمبر من عام 2022 ، فجَّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها بعد مرور 3 أشهر في ذلك الوقت من انفصالها من الفنان حسام حبيب، بعقد قرانها على حسام حبيب.

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب وقتها في تصريحات تلفزيونية: “الخبر السعيد اللي هزفه للناس عندي هو إني تم بمشيئة رب العالمين عقد قراني على حسام حبيب”.

وتابعت: “عايزة أقول للناس ادعوا لي علشان أنا ما أقدرش أعيش من غير دعواتكم، عقدنا القران الساعة 9 بالليل امبارح بحضور أقرب المقربين ليَّ”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »