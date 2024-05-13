أثار الفنان المصري محمد الشرنوبي الجدل خلال زفاف مواطنته الإعلامية لينا طهطاوي، التي تجمعه بها صداقة، حيث صافحها ووجه لها كلمات اعتبرها النشطاء غير لائقة.

تهنئة “غير لائقة” من محمد الشرنوبي

وتداول نشطاء مواقع السوشيال ميديا فيديو من حفل زفاف الإعلامية لينا طهطاوي، ومشهور مواقع التواصل محمد فرج، يظهر خلاله محمد الشرنوبي وهو يصافح العريس، ثم ينظر للعريس نظرات وصفها النشطاء بـ”الغريبة”، ثم صافحها وهو يقول: “مبروك يا صايعة.. أخيرا اتجوزتي”.

واعتبر رواد مواقع التواصل أن كلمات الشرنوبي لا تليق أبدا بعروس حتى وإن كانت مقربة منه، خاصة وأنه قال ذلك أمام زوجها، بينما استهجن البعض موقف محمد فرج، الذي ضحك على كلمات الشرنوبي لزوجته.

وأقيم حفل طهطاوي ومحمد فرج، مساء الخميس، في أحد الفنادق الشهيرة بـ مصر، حضره عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم محمد الشرنوبي، وهنا الزاهد.

الشرنوبي خطيب العروس سابقًا

يُذكر أن محمد فرج كان قد تقدم لخطبة لينا الطهطاوي بطريقة مفاجئة في لبنان، وأوهمها أنها ستسافر مع شركة سياحية لتصوير إعلان هناك، ليفاجئها بطلبه الزواج منها، وأقيم حفل الخطوبة يوم 20 ديسمبر الماضي، في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربون.

من هي لينا الطهطاوي؟

في 15 ديسمبر الماضي، أعلن البلوجر محمد فراج خطبته على المذيعة لينا طهطاوي والتي اشتهرت كمؤثرة على السوشيال ميديا.

أعلن “فراج” خطوبته من لينا فراج من خلال صفحته الشخصية على “إنستجرام” بعدما نشر صورًا لهما أثناء تواجدهما في لبنان.

أما عن لينا طهطاوي فهي مواليد 26 نوفمبر 1995 بمحافظة القاهرة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

كان أول ظهور لـ”لينا الطهطاوي” برفقة الفنان عزيز مرقة في برنامج The Blind Date Show، وتصدرت التريند حينها بعد ظهورها في كليب خاص مع الفنان ذاته، وتناقل الجمهور أنباء عن ارتباطهما.

معلومات عن لينا الطهطاوي

والدها الملحن المعروف طارق طهطاوي، تزوجت من قبل من رجل الأعمال رضا الجوهري عام 2019، وانفصلت عن “الجوهري” وهي في عمر الـ 24 عامًا.

ذاع صيتها بعد بعد ظهورها في برنامج the blind date show، وظهرت كموديل مع المطرب المعروف عزيز مرقة في أغنية “مجنناني”، وعملت كمذيعة في عديد من المحطات الإذاعية.

تقدم حاليًا برنامج “كلاكيت” المذاع على “نجوم إف إم”، بدأت العلاقة بين لينا الطهطاوي وزوجها البلوجر محمد فرج بعد مشاركتهما في تقديم أحد البرامج.

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