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متابعة ل ناهد السباعي : ” عيشي عيشة أهلك ” .. وناهد ترد : ” أحب أعرفك مين أهلي “

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هاجمت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” إحدي المتابعات لها هجوما قويا بعد أن تلقت ناهد تعليقا منها ينتقد حرصها على ممارسة الرياضة واتهامها بتقليد جينيفر لوبيز وإنها لا يمكن ان تصل إلى مستواها الفني .

حيث كتبت المتابعة في تعليقها : ” حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقي جينيفر لوبينز وبطلي تقليد بقى ” .

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“Self-love isn’t selfish it’s important “ #love #pole #selflove #fitnessmotivation #ناهد_السباعي #pug #dog

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ليأتي رد ناهد السباعي الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وفالت لها : ” أحب أعرفك مين أهلي اللي إنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جنيفر لوبيز بكتير .. جدي من أمي فريد شوقي ، جدتي من أمي هدي سلطان ، جدي محمد فوزي أخو هدي سلطان ، جدي من أبويا عبد المنعم السباعي ظابط من الظباط الأحرار ومؤلف أروح لمين لأم كلثوم ومؤلف فيلم إسماعيل ياسين في الجيش ورئيس ومشرف علي الإذاعة والتلفزيون وغيرها ” .

وتابعت ناهد وقالت : ” يوسف السباعي الأديب الكبير وأمي بقى ناهد فريد شوقي منتجة عظيمة من أعمالها ” لن أعيش في جلباب أبي ” و” حديث الصباح والمساء ” و” حتى لا يطير الدخان ” وغيرها .. وأبويا كان كاتبا وصحافيا ومخرجا كبيرا ” .

وأضافت : ” تحبي أكملك يا حلوة ولا كفاية كدة .. لما تبقي تعرفي تعملي حركة من اللي بعملها إبقي اتكلمي وعيشي عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة ديه ” .

 

 

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