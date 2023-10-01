حرصت النجمتين درة التونسية ومايا دياب على حضور عرض مجوهرات دار Messika ميسيكا، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس المقام حاليا، والتقطا صوراً مع فاليري ميسيكا ابنة مؤسس الدار رجل الماس الإسرائيلي أندريه ميسيكا.

درة متهمة بالتطبيع

والمعروف أن صاحب تصاميم هذه الدار، من أبرز الداعمين لدولة إسرائيل ويتم تكريمه من حين لآخر بسبب إنجازاته الاقتصادية الكبيرة هناك.

صاحب دار “ميسيكا” للمجوهرات وعلاقته بدولة إسرائيل

وبدأ أندريه ميسيكا شغفه مع الماس عام 1972، وكان يعمل تاجرا، وأورث حبه للماس لابنته فاليري، مالكة ومصممة مجوهرات الدار، كانت تعمل في قسم تسويق الساعات والمجوهرات في Chanel عام 1999، وقررت تركه لتبدأ مع والدها رحلتهما الخاصة، وفي 2003، سافر أندريه إلى إسرائيل ليصبح ليعمل في المسا رسميا، بترخيص من شركة De Beers المختصة في الماسات الخام.

وكانت هذه أيضاً هي اللحظة التي اختارت فيها فاليري ميسيكا رسم تصاميمها الأولى للمجوهرات، ولم تكن لدى الشابة أي رغبة أن تبيع مجوهرات رخيصة الثمن ولا اقتحام دائرة صائغي المجوهرات المرموقة. وبدلاً من ذلك، أرادت ابتكار نوع المجوهرات الجريئة التي ترتديها بنفسها، مجوهرات بأسعار معقولة يمكن للنساء ارتدائها ليلاً ونهارًا، وهكذا أطلقت في عام 2005 علامتها التجارية التي تحمل اسمها في باريس.

ورغم أن الابنة لم تتحدث من قبل عن أي موقف سياسي، لكن الأب، أندريه ميسيكا أعالن علناً عن دعمه لـ إسرائيل، كما تم تكريمه عام 2014 في المقر الرئاسي الإسرائيلي، في حدث رسمي أقيم لتكريم أكبر عشر شركات تصدير في إسرائيل، وحصل ميسيكا على جائزة “المصدر المتميز” لعام 2012، لقيامه خلال هذه الفترة بتصدير ما قيمته 100 مليون دولار من الماس المصقول، وخلال الفترة 2011-2013، قامت ميسيكا بتصدير ما قيمته 300 مليون دولار من الماس المصقول، وفي عام 2013، كانت الشركة سادس أكبر مصدر للماس في إسرائيل.

وأقيم الحفل بحضور الرئيس شيمون بيريز ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، وحضره العديد من قادة صناعة الماس الإسرائيلية، وتم الإشادة بأندريه ميسيكا كنموذج لرجال الأعمال في إسرائيل والخارج، ويتخذ أندريه مقر شركته الأم لتصدير الماس الخام في إسرائيل، التي انتقل إليها بسبب قناعاته الوطنية، ويوظف في الغالب مهاجرين جدد، كما أنه يتبرع للدولة بالكثير من الأموال.

درة في مهرجان الفضائيات العربية

في سياق مختلف حرصت الفنانة درة على حضور مهرجان الفضائيات العربية، حيث تم تكريمها على دورها في مسلسل “الأجهر” والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ظهرت درة بفستان من اللونين الأسود والأبيض من تصميم فؤاد سركيس ويبلغ سعره 46 ألف جنيه.

ووجهت النجمة درة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” رسالة شكر لـ مهرجان الفضائيات العربية بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “الأجهر” مع النجم عمرو سعد.

وكتبت درة: “شكرا لمهرجان الفضائيات العربية على جائزة التميز والإبداع أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل الأجهر وشكرا لشركة الصبّاح التي تشرفت بالعمل معها آخر أعمالي المتهمة والأجهر وشكرا لجمهوري الحبيب أتمنى تقديم الأفضل لكم دائما”.

واختتمت درة التونسية منشورها: “ومبروك لكل زميلاتي وزملائي المبدعين.. مهرجان الفضائيات العربية”.

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