عُلم أن العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا حاليًا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الاخيرة.

وأثارت أنباء الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، جدلًا واسعًا وتساءل جماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب الخلاف بينهما أثناء تواجدهما بالعاصمة السعودية الرياض.

خلاف جديد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وبحسب المصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

حسام حبيب يتدخل في عملها

وطلب حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل.

وتسبب قرار الفنان حسام حبيب، بتأجيل الحفل الغنائي غضب زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مما جعل “شيرين” أن تعود إلي القاهرة، وذلك برفقة فريق عملها.

الظهور الأخير لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان الظهور الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقه زوجها الفنان حسام حبيب، في كواليس حفل روائع السنباطي، بالمملكة العربية السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن الكبير رياض السنباطى.

حسام حبيب و شيرين عبدالوهاب – في كواليس حفل روائع السنباطي، بالمملكة العربية السعودية

وظهر الثنائي الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب وهما ممسكان يدًا بيد، وقامت شيرين عبد الوهاب باختتام الحفل، ونالت استقبالًا حارًّا من حضور الجمهور السعودى، الذين هتفوا بـ “بنحبك يا شوشو”.

وكانت مفاجأة الحفل هي إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة حفل خاص للفنانة شيرين عبدالوهاب.

شيرين وحسام حبيب:

وكان المطرب وائل جسار، قد علق على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل”، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية “صدى البلد 2″، أنه تعرف على المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من خلال حفل روائع الموجي في السعودية، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير.

وأضاف صابر الرباعي، “شيرين أنا بحبها هي وحسام زوجها أخواتي وعندها إحساس عالي وصداقة متينة ولما بيحبوا شخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية”.

وعن توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب، قال صابر الرباعي: “أبدا مفيش الكلام ده.. دول سمن على عسل ربنا يحفظهم دايما من العين.. بالعكس حسام دايما منتبه لشيرين وهي جنبه وبتحبه وكل اللي بيحصل محض شائعات”.

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