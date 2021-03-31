أكّد الفنان محيي إسماعيل، خلال ندوته بـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنَّه رفض المشاركة في مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع النجم الكبير عادل إمام، قائلًا: “مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة في المسلسل فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي أنه بيتكرم في تونس”، لافتًا إلى أنَّ يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكمال المسلسل.

وقال موضحًا إنه يرفض العمل في المسلسلات وكذلك المسرح، وأنه حال العرض عليه المشاركة في المسلسلات فإنه سيرفض، وهو ما حدث مع الزعيم عادل إمام، مشيراً إلى أنه لم يقدم أعمالاً سوى في السينما.

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وتابع: “أنا أعمل في السينما فقط، وأرغب في تقديم سينما كوميدية، وهو ما أسعى إليه خلال الفترة المقبلة، فأنا أؤمن بالسيناريو وأضفت 17 عقدة لأدواري في أفلامي بمنهج السيكودراما، مع 17 مخرجاً سمحوا لي بالتعمق في الشخصية، وهذا ما لم يفعله أي نجم في العالم ما عدا محيي إسماعيل، ولم أتأثر بأي شخصية من تلك الشخصيات ومازلت أحافظ على توازني”، مؤكدًا أنه يتمنى مشاركة فيلم مع محمود حميدة.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام في الفترة من 26 الى 31 آذار (مارس) الجاري، ويرأسه شرفيًا الفنان الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة وودعم من وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد عناني والسفير حمدي لوزه ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

يُشار إلى أن لدى الفنان محيي إسماعيل مشروع فني أعلن عنه منذ فترة طويلة ولم ير النور، هو تجسيده شخصية الرئيس الليبي الراحل، (معمر القذافي)، في فيلم سينمائي. لكنه كشف في شهر نيسان/ أبريل 2019، أنه رفض بطولة الفيلم بعدما علم أنه من تمويل أمريكي، بحسب “بوابة الأهرام” المصرية.

يُذكر أن محيي إسماعيل، ممثل مصري من أشهر أفلامه، “الإخوة الأعداء” مع ميرفت أمين، و”بئر الحرمان” و”خللي بالك من زوزو” مع سعاد حسني، و”حد سامع حاجة” مع رامز جلال.