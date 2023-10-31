كشف الفنان اللبناني مروان خوري أنه يمارس الطقوس الدينية الإسلامية في شهر رمضان مع زوجته في المنزل على الرغم من اختلاف ديانتهم.

مروان خوري: الذين ينجحون في الحياة لا يخافون

قال مروان خوري في تصريحات تلفزيونية: أنا لست متدينًا، لأني مسيحي إيماني منفتح وليس لدي في البيت عقدة أن زوجتي من دين آخر، وساعدني على هذا بيئتها.

تابع مروان خوري: أهلها وأشقائها الثلاثة يعيشون في الخارج ومتزوجين من مسيحيات أجانب، وفي رمضان أعيش الطقوس الإسلامية معها في المنزل وهي تذهب معي إلى الكنيسة.

النجم مروان خوري في برنامج #زمن مع الاعلامية راغدة شلهوب : انا وزوجتي نعيش طقوس الديانة المسيحية والإسلامية معا في البيت و زوجتي تذهب معي الى الكنيسة .@iMarwanKhoury @RaghidaChalhoub pic.twitter.com/dwRU9h9SNk — People بالعربي (@peoplebelarabi) October 29, 2023

وأكد مروان خوري: لقد خلقنا في مكان يسمى العائلة إنه المكان الذي يصنعنا ولا يوجد شك في سن السابعة من العمر هذه هي الفترة التي نتنوع فيها وهي التي تخزن فيها كل الأشياء والعواطف والمعلومات دون وعي.

أضاف مروان خوري: وأنا ولدت في بيت كله عاطفي، وأمي عاطفية جدًا وأهم شيء في الإنسان هو عدم الخوف، وأكثر الناس الذين ينجحون في الحياة، وخاصة في العمل، هو الذين لا يخافون وعندهم جرأة.

مروان خوري وندى رمال

وفي شهر ديسمبر 2022، كشفت عدد من مواقع الفن اللبنانية خبر زواج الفنان اللبناني مروان خوري من ندى رمال، بعد عودتهما سويا منذ فترة قصيرة، وعقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

وأكدت الأخبار أن مروان خوري عقد قرانه يوم بحضور الأقرباء، ومن المقرر أن يحتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

عاد المطرب مروان خوري إلى خطيبته السابقة ندى رمال بعدما أعلن انفصالهما في مايو الماضي، وظهرا سويا مؤخرا في حفل زفاف الإعلامي جاد غصن، في شهر سبتمبر.

جاء ذلك عقب تداول أنباء عن عودة مروان خوري وندى رمال، وكشف المطرب اللبناني في تصريحات تلفزيونية له إنه سيتمم الزواج قريبا.

وقال مروان خوري في تصريحات سابقة بشهر مايو الماضي، إنه “مافي نصيب”، وكان مازال يرتدي خاتم الخطبة في يديه، وأوضح أنه يحب أن يرتدي دائما أشياء في يده.

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس”.

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