رحلت عن عالمنا اليوم السيدة جيجي المنباوي، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد وابنة الفنانة آمال زايد

وأعلن نجلها أحمد صفوت الرشيدي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وفاة والدته، وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة جيجي المنباوي”.

وفاة شقيقة معالى زايد

وتقام صلاة الجنازة على ابنة الفنانة آمال زايد في مقابر “الغفير” وتدفن بمدفن العائلة بحسب ما كتب ابنها.

الفنانة آمال زايد والدة من أشهر فنانات العصر الذهبي للسينما وشاركت خلال مسيرتها في عدد من الأعمال لعل أبرزها دور “أمينة” في “بين القصرين”.

معالي زايد على ترند جوجل مع مشروع “عاش هنا”

من ناحية أخرى، سجلت الفنانة الكبيرة الراحلة معالي زايد حضورها على ترند جوجل للأكثر تداولا داخل مصر بعد ظهور لوحتها التذكارية على منزلها ضمن مشروع “عاش هنا”.

معالى عبد الله المنياوى (معالي زايد) طبقا لملفها بمشروع جهاز التنسيق الحضاري “عاش هنا” هي ابنة الممثله آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد.

– رحلة حياة

ولدت معالي زايد بالقاهرة – درست بكلية التربية الفنية وتخرجت فيها عام 1975.

كانت تهوي الرسم وقد تم عرض 22 لوحة.

رسمتها قبل وفاتها فى معرض بمتحف محمود مختار افتتحه وزير الثقافة وقتها.

– مسيرة حافلة على الشاشة

أهم الأفلام التي شاركت فيها وأبرزها مشروع عاش هنا : – للحب قصة أخيرة – الشقة من حق الزوجة. – الفرن – أنا اللي قتلت الحنش. – قضية عم أحمد. – السادة الرجال. – سيداتي آنساتي. – أبو الدهب. – البيضة والحجر – كتيبة الإعدام- سمك لبن تمر هندي – الحب قصة أخيرة .

و من المسلسلات التليفزيونية : – عيلة الدوغري. – دموع في عيون وقحة. – الدم والنار. – حضرة المتهم أبي. – امرأة من الصعيد الجواني – ابن الأرندلي.

الفنانة الجميلة “معالي عبد الله المنياوي” التي عرفناها باسم معالي زايد، بعد أن خطفت القلوب عبر شاشة السينما بضحكتها الصاخبة، وخفة الدم المصرية الشعبية، هي ابنة لعائلة فنية، فَوالدتها هي الممثلة آمال زايد، ومنها اكتسبت اسم شهرتها، وخالتها هي الممثلة جمالات زايد، ولدت في القاهرة يوم 5 نوفمبر 1953م، وعاشت طفولتها في أجواء الجلاء الإنجليزي عن مصر والصحوة التي واكبت قيام ثورة 23 يوليو، خاصة أن والدها هو اللواء عبدالله المنياوي، الذي كان ينتمي لحركة الضباط الأحرار.

درست معالي زايد في كلية التربية الفنية، قبل التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية تليفزيونيا في دبي، بمشاركتها في تصوير مسلسل “الليلة الموعودة”، بينما كان أول أفلامها السينمائية فيلم “وضاع العمر يا ولدي”، وقد أكتسبت شهرتها من مجموعة من أروع الأعمال السينمائية، التي وقفت فيها أمام النجم أحمد زكي والنجم محمود عبد العزيز، ومنها “البيضة والحجر، سيداتي آنساتي، السادة الرجال”، وقد نجح المخرج الكبير رأفت الميهي في توظيفها سينمائيا ووضعها على مسار النجوم الكبار، أما فيلم “الشقة من حق الزوجة” مع الفنان محمود عبد العزيز، فقد شهد توهجها الكوميدي، كما سجلت حضورا فنيا رائعا في أفلام “الصرخة” و”السكاكيني”.

حصلت معالي زايد عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم “السادة الرجال” من جمعية الفيلم، كما حصلت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة الحادي عشر للإذاعة والتليفزيون عن دور آمنة في مسلسل “الدم والنار” عام 2005، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة عام 1983 عن مسلسل “دموع في عيون وقحة”، كما تم تكريمها في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية عام 2007، وقد قدمت مجموعة من إبداعاتها على خشبة المسرح أيضا من خلال 6 مسرحيات من أبرزها “سكر زيادة، زقاق المدق، أنا والحكومة”، وقد حصلت على جائزة “الإبداع” في مسابقات الإذاعة عام 2007.

كانت الفنانة الراحلة تمتلك مزرعة خاصة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، كانت تحب قضاء أغلب أوقات فراغها فيها بعيدا عن زحام العمل وأضواء الشهرة، وما لا يعرفه الكثيرون عن معالي زايد، أنها كانت تهوى فن رسم “البورتريه”، وقد حرمنا التمثيل من فنانة تشكيلية كان سيكون لها شأن كبير.

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