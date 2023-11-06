دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن مواطنه الفنان بيومي فؤاد، بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها بسبب كلمة ألقاها في نهاية عرض مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض، انتقد فيها الطريقة التي انسحب بها الفنان محمد سلام من العمل.

واعتبر عمرو اديب ان السبب الحقيقي للهجوم على بيومي فؤاد هو تقديمه للمسرحية في موسم الرياض منوها الى ان هناك العديد من الفنانني المصريين الذين يقدمون حفلات فنية ولم يتطرق اليهم احد.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر: “إيه اللي بتعملوه مع بيومي فؤاد ده؟ هو الراجل عمل إيه، وإيه الشتيمة القبيحة دي؟ ده لو عرض المسرحية في إسرائيل مكانش عملتوا معاه كده”.

وأضاف: “عايز أسأل ضميركم سؤال، لو إنت متضايق من بيومي فؤاد، وشايف إنه عبد للفلوس والمادة ومش شايف فلسطين، هل اللي إتعمل فيه النهاردة قد اللي عمله، وهذا العقاب الجماعي الأسطوري على كلمتين قالهم على المسرح؟”

وتابع: “أول إمبارح كان في سبع مطربين مصريين في أبوظبي بيغنوا ولا حد قرب لهم، وفي مصر أقيم عدد من الحفلات، إنما علشان في الرياض وأنا أتكلم بصراحة. دي ناس شغلتها تمثل وتعمل حفلة وتغني، وهاني شاكر وهشام عباس وإيهاب توفيق شغالين، هل بقوا خونة؟”

أكد عمرو أديب استمرار موسم الرياض قائلا: “يا جماعة موسم الرياض مستمر ولن يتوقف، وبصراح الموضوع مشبوه جدا، الموضوع مش بيومي فؤاد، ده راجل ممثل بنحبه ومصري، يروح هناك وسط الناس يلاقي بلده بتشتمه!”

كما أكد عمرو أديب أنه سيتصدى للدفاع عن الفنانين المشاركين في موسم الرياض بقوله: “أنا هدافع عن كل فنان هيسافر، وكل فنان بياكل عيش وبيشتغل في مصر أو خارج مصر، وأنا المحامي بتاعهم”.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد قيام الفنان بيومي فؤاد بمهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية “زواج اصطناعي” بموسم الرياض قائلا: “من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي”.

وتابع: “أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك لو الموضوع كده يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا إحنا بنقدم فن”.

وكان محمد سلام نشر فيديو عبر حسابه بموقع Facebook قال فيه، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن ذلك لم يحدث فاضطر للاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ويرقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

وأوضح سلام أنه شعر بأنه لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، وقال: “مش هموت من الجوع”.