فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها بنشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام أطلت فيه بشكل جريء ومثير..

صورة ميريام التقطت على شاطىء البحر حيث ظهرت فيها من الخلف وهي ترتدي “ملابس شفافة” فوق ملابس البحر التي ظهرت بوضوح تحته .

وقد اثارت صورة ميريام فارس اعجاب متابعيها سخرية البعض الاخر حيث جاتءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “لا ابدا ما يبين شي ” و “حتصير ترند هاي الصور”.

وكانت ميريام انتقلت منذ أيام برفقة زوجها وابنها إلى دبي وذلك بعد فترة طويلة من الحجر حيث كانت تلتزم البقاء في المنزل خلال حملها وبعد ولادتها لطفلها الثاني بسبب جائحة كورونا.