أثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بعد نشرها صورة لها مع الفنانة المصرية الموقوفة سما المصري ظهرت فيها الاخيرة بشكل غريب اثار دهشة متابعيها.

فقد نشرت مي العيدان صورة لها من كواليس مقابلة اجرتها مع سما المصري في برنامجها “كشف حساب” حيث ظهرت وكأن الصورة خضعت للتعديل بهدف تكبير اجزاء معينة من جسم سما المصري.

وقد علقت مي العيدان على الصورة كاتبة: “الله يفك سجنك يا سما المصري . . يمكن اختلف معاها باللي تقدمه لكن شخصيتها على الطبيعه جدا طيبه و جدعه وخفيفة روح”.

وقد استغرب متابعو مي العيدان من الصورة حيث كتب اكثرهم سائلا ان كانت الصورة طبيعية او تم تعديلها وعن سبب اختيارها لهذه الصورة تحديدا لتبدي فيها تعاطفها مع سما المصري.

وكانت سما المصري قد علقت مؤخرا في أول تصريح إعلامي لها، بعد ضبطها وصدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وهي باكية: “أنا بعتذر للناس كلها على كل اللي حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص”.

وتابعت: “كل اللي حصل أن أنا كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادى جدا على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوى كده، ويقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكرا”.