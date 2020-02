ناهد السباعي تعلق على واقعة ” زلابية ” : ” أنا اتعرضت للتنمر على شكلي زيك “

View this post on Instagram

افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة… بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الابيض ده. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة و حطت ميك اب حلو زيك بالظبط كل بنات العالم لو حطوا ميك اب مش حلو هيغير شكلهم و انت اصلا حلوة و يامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك و اكتر و انا واحده منهم. ثقي ف ربنا انه شايلك الاحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع و فرحك الي جاي انا هتعزم عليه و نعملك احلي ليلة لاحلي بنوته. #زلابية #لا_للتنمر #هبة_رجل_الغراب @zalabia.hadeer