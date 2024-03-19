وجهت الفنانة نجوى فؤاد، اللوم إلى النجمة يسرا، وقالت إنها تتجاهل السؤال عنها، بعد معاناتها من أزمة صحية.

الفنانة نجوى فؤاد، خلال ظهورها في برنامج “حبر سري“، الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس”، تحدثت عن العلاقة بينها وبين النجمة يسرا.

وقالت: “أنا صارفة على يسرا 3-4 مليون، ولسه كان عندها حوار، امبارح ومقالتش إنها ابتدت أول فيلم عندي”.

نجوى تابعت: “نسيت إن في حاجة اسهما نجوى فؤاد، مفيش تعالي اشربي فنجان قهوة حتى، دلوقتي لما تسمع إني مريضة أو لما بعيد عليها برسالة صوتية ترد عليا برسالة صوتية، تقول لي كل سنة وأنتي طيبة بس، لكن في العادي مش بتسأل عليا”.

وردا على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم: “لو يسرا جت اديتلك الـ3 مليون جنيه هتاخديهم؟”، أجابت الفنانة نجوى فؤاد، :”بصراحة لا هتعب إنسانيًا ونفسيًا، عاوزة أحتاج لربنا مش لبشر”.

الفنانة نجوى فؤاد، أعلنت مؤخرا معاناتها أزمة صحية، موضحة انها لا تتقاضى معاش من نقابة المهن التمثيلية.

نجوى فؤاد على فراش المرض

فقد ظهرت الفنانة الشهيرة وهي نائمة على سرير المرض، في حوار مع الإعلامية المصرية سهير جودة، لتتحدث عما جرى لها ومعاناتها من أزمات مع عظامها وأعصابها.

لكنها أوضحت أن من يتواصل معها للاطمئنان عليها نبيلة عبيد وصفية العمري فقط، مشيرة إلى أن باقي النجوم لا يسألون عنها، بمن فيهم نقيب الممثلين أشرف زكي.

“الواحد ضيع عمره ببلاش”

لتعلق بنبرة حزينة غاضبة قائلة “مفيش حاجة للفنان خالص.. حاجة تقرف.. الواحد ضيع عمره ببلاش”، مؤكدة أنها حينما تواصلت للحصول على معاش يليق بها أخبروها أنها ستتقاضى 600 جنيه مصري، لترد عليهم قائلة “ده أنا بديهم للبواب”.

وطلبت نجوى فؤاد الرحمة بالفنانين الكبار، ومراعاة أنهم كانوا يحصلون على ملاليم، فيما يحصل النجوم في الوقت الحالي على ملايين، ولابد من وضع ذلك في الاعتبار.

وأوضحت أن كبار النجوم ماتوا وهم لا يمتلكون أية أموال، وضربت المثل بفريد شوقي ورشدي أباظة، وكذلك مديحة كامل التي حصلت على ماكينة خياطة للعمل عليها وإعالة أسرتها، مؤكدة أن هند رستم الوحيدة التي أعملت عقلها، وتزوجت من طبيب وكونت أسرة، لتسترجع اتصالها بها قبل 6 ساعات من رحيلها.

مؤامرة صديقتها المقربة

وتذكرت نجوى فؤاد خلال حديثها، ما جرى من صديقتها المقربة التي رفضت أن تذكر اسمها، حينما خانتها وتقربت من زوجها، لتتزوجه في النهاية بعد أن طلق نجوى فؤاد.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تسامح صديقتها وتتمنى لها الشفاء في الوقت الحالي، مشيرة إلى كونها رقصت في فرحهما دون أن تعرف أنه الزفاف الخاص بهما، وكانت وقتها كالطير المذبوح.

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