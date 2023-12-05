لفتت السيدة ندى رمال، زوجة الفنان اللبناني مروان خوري، الأنظار بجمالها واناقتها، في احدث ظهور لها.

وفي التفاصيل، شاركت ندى مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة، صورة لها ظهرت فيها خلال تواجدها في احد المطاعم اللبنانية، حيث اختارت التقاط الصورة من أمام المرآة، مستعرضة ملابسها المميزة.

زوجة مروان خوري

واطلت ندى بفستان باللون البنفسجي الذي اظهر جمال جسمها ورشاقتها، لتلحق تلك الصورة بصور أخرى ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان مروان خوري وعدد من الأصدقاء.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، حيث عبروا عن حبهم الكبير لـ مروان خوري وزوجته، واشادوا بجمال هذا الثنائي، وشبهها البعض بالفنانة نسرين طافش كما اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمعهما.

مروان خوري وندى رمال

وفي شهر ديسمبر 2022، كشفت عدد من مواقع الفن اللبنانية خبر زواج مروان خوري من ندى رمال، بعد عودتهما سويا منذ فترة قصيرة، وعقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

وأكدت الأخبار أن مروان خوري عقد قرانه يوم بحضور الأقرباء، ومن المقرر أن يحتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

عاد المطرب مروان خوري إلى خطيبته السابقة ندى رمال بعدما أعلن انفصالهما في مايو الماضي، وظهرا سويا مؤخرا في حفل زفاف الإعلامي جاد غصن، في شهر سبتمبر.

جاء ذلك عقب تداول أنباء عن عودة مروان خوري وندى رمال، وكشف المطرب اللبناني في تصريحات تلفزيونية له إنه سيتمم الزواج قريبا.

وقال مروان خوري في تصريحات سابقة بشهر مايو الماضي، إنه “مافي نصيب”، وكان مازال يرتدي خاتم الخطبة في يديه، وأوضح أنه يحب أن يرتدي دائما أشياء في يده.

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس”.

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