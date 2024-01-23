هاجم عدد كبير من السعوديين على منصة “اكس”، تويتر سابقًا، المطربة اللبنانية ميريام فارس، وذلك بسبب نطقها لإسم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بشكل خاطئ في حفل Joy Awards.

وكانت إحدى المذيعات قامت بالتسجيل مع المطربة اللبنانية ميريام فارس على السجادة الحمراء للحفل، لتوجه الأخيرة الشكر لرئيس هيئة الترفيه ولكنها أخطأت في اسمه لتقول “آل تركي الشيخ” بدلًا من “تركي آل الشيخ”.

وهاجم عدد كبير من السعوديين المطربة اللبنانية على “اكس” متهمينها بالإساءة لرئيس هيئة الترفيه، حيث أكدوا في تغريدات مختلفة أنها بالتأكيد تعلم اسمه وأنها قصدت نطق اسمه بشكل خاطئ.

إطلالة ميريام فارس ورقصها يتصدر مواقع البحث

وأطلت ميريام فارس بفستان أرجواني، مكشوف الكتفين، وفتحة مرتفعة كبيرة جدًا، وقد تميزت بتسريحة شعرها الكيرلي المميزة، بالإضافة إلى مكياج رائع أبرز جمالها وملامحها .

كما شاركت ميريام جمهورها ومحبيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدد من الصور والفيديوهات أثناء مشاركتها بالحفل مع عدد من النجوم بينهم فنان العرب محمد عبده.

كما ظهرت لحظة وصولها الفندق وهي ترقص، ، ولاقت تعليقات كثيرة من رواد الموقع والمعجبين.

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن قبل شهر عن بدء التصويت على اختيار النجوم والأعمال المرشحة للفوز بجوائز “Joy Awards” في نسختها للعام الحالي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 المقامة تحت شعار Big Time.

وانطلق حفل Joy Awards النسخة الرابعة، مساء السبت، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، بمشاركة مشاهير الوطن العربي والعالم.

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