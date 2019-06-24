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هل الفنان السوري “أيمن رضا” محروم من الجنسية السورية؟!

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ayman reda l

حتى الآن، لم يتمكن النجم السوري أيمن رضا من الحصول على الجنسية السورية ولا يعامَل معاملة المواطن السوري لكون أمه سورية لكن والده عراقي، وفي القانون السوري فإن الأم لا يمكنها أن تمنح جنسيتها لأبنائها.
وكتب أيمن رضا عبر صفحته “في كل الدول من حق الام منح جنسيتها لاولادها، طلبت الجنسية السورية أكثر من مرة ولم أحصل عليها لأن والدتي سورية والدي عراقي لكنني أعتبر نفسي سوري أكثر من السوريين وقد تزوجت سيدة سورية ودرست في سورية، وعملي وممتلكاتي فيها”.

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