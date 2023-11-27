أكدت الفنانة صفية العمري، أن الفنانة هالة صدقي أخذت منها لقب «صفصف» بسبب الشخصية التي قدمتها خلال أحداث مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان.

صفية العمري: هالة صدقي أخدت مني لقب «صفصف»

وقالت «العمري خلال لقائها ببرنامج «حبر سري»: «لقب صفصف أخدته مني هالة صدقي، وطول عمري بيدلعوني بأسامي كتير منها صفصف صفصوف وصافي.. وأكتر لقب بيدلعوني بيه نزاكة».

وأضافت: «أنا سمحت لهالة صدقي أنها تاخد مني لقب «صفصف».. ولازم يكون الإنسان عارف هو عاوز إيه ويكون طبيعي مع نفسه ويقدر يعمل حاجة بيحبها».

صفية العمري في ضيافة أسما إبراهيم في برنامج حبر سري

وأكدت صفية أنها متميزة في رسمة «الأيلانير»، وهي من ابتكرت هذه الرسمة واشتهرت بها كثيرًا، حتى أطلقوا عليها اسمها، مضيفة: «اتعودت على رسمة من غيرما يعلمني حد ومجربتش أرسم بألوان تانية.. وممكن أرسمه عادي من غير مرايا».

صفية العمري: تعرضت لعملية نصب وابتزاز باسم الشيخ الشعراوي.. ومفرضش عليا الحجاب

وفي نفس السياق، كشفت الفنانة الكبيرة صفية العمري، عن تعرضها لعملية نصب واستخدم فيها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلة: “حصلت لي عملية نصب مع الشيخ الشعراوي وكلمت ياسمين الخيام وقلت لها في نصب تعرضت له وفي ناس جم أخذوا فلوس باسم الشيخ الشعراوي”.

وأضافت صفية العمري، خلال حوار ببرنامج “حبر سري”، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها وقتها قابلت ياسمين الخيام وحكت لها الموضوع وأن كان في عملية نصب وابتزاز، متابعة: “ياسمين الخيام كلمت الشيخ ورحنا قبلناه وحكيت له الموضوع وكان في عملية نصب وابتزاز باسم الشيخ محمد الشعراوي”، مؤكدا أن الشيخ الشعراوي لم يضغط عليها أو يفرض عليها الحجاب وقتها.

وأشارت صفية العمري، إلى أن أكبر مشكلة يتعرض لها الناس الآن هي السوشيال ميديا، مضيفة: “أكبر مصيبة جت في الكون السوشيال ميديا وبوظت الدنيا كلها وخلت الناس النهاردة يدخلوا في متاهات وعموني وموتوني وقريت من شهر خبر نزله لي صورة وبيقولوا أني اتعميت ودخلت مصحة نفسية.. وكده حرام وعندنا ابناء بيخافوا ويقلقوا علينا”.

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