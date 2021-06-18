تعرّضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لهجوم حاد وانتقادات لاذعة، بعدما نشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، من تحضيراتها وبروفات فيديو كليبها الجديد “غدّارة يا دنيا”.

وظهرت ميريام في الصور التي نشرتها بملابس جريئة إذ ارتدت “هوت شورت” ساخناً وتوب أسود مكشوف الظهر، وانتقد البعض صورها الجريئة مع أحد الراقصين الفرنسيين الذي شاركها في الفيديو كليب.

يُذكر أن ميريام واجهت الفترة الماضية انتقادات حادة وهجوماً من الجمهور العربي عامة والمصري خاصة، بعد تصريحها بأنها “تقيلة على مصر”، ثم ظهورها في إعلان لإحدى شركات العقارات في مصر.

وتخطّت أغنية “غدّارة يا دنيا” الستة ملايين مشاهَدة بعد طرحها قبل أقل من أسبوعين عبر قناة ميريام الرسمية في “يوتيوب”، وهي من كلمات رولي فارس، وألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش، والكليب تم تصويره في مدينة برلين بألمانيا، وشارك ميريام الرقص أحد الراقصين الفرنسيين، وسُجّلت الأغنية خلال فترة حملها بطفلها الثاني، وصوّرته في منزلها، لالتزامها طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، بسبب أزمة كورونا.