علق الفنان السوري وائل رمضان على الجدل الدائر حول بوستر مسلسل “شارع شيكاغو” والذي تظهر فيه زوجته الفنانة سلاف فواخرجي بمسافة قريبة جدا من الممثل السوري مهيار خضور وهما يتأهبان لتبادل القبل.

فقد قام وائل رمضان بنشر صورة البوستر عبر حسابه على انستغرام وكتب عليه: “بعدسة وائل رمضان.. موفقة سلاف الغالية ان شاء الله.. واللي من جوا وسخ بشوف الوساخة ولو بالاراضي المقدسة”.

بدورها اعادت سلاف فواخرجي نشر بوست زوجها وعلقت كاتبة: “شكرا وائل … شكرا حبيبي …

كبير بعيوني وبقلبي … وكل يوم اكتر من قبله ….”.

يذكر ان البوستر اثار موجة من الانتقادات اللاذعة للفنانة السورية المعروفة بأدوارها المحتشمة وصلت الى حد التجريح بها واستعمال مصطلحات غير لائقة من بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجنماعي.

مسلسل “شارع شيكاغو” كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وهو من بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، شكران مرتجي، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبدالعزيز.