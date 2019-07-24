وفاة والدة فنانة مصرية شهيرة

أعلنت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” عن وفاة والدة الفنانة ” يسرا ” بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات بالمهندسين .

وكشفت عن موعد صلاة الجنازة حيث ستقام اليوم بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة على أن يواري جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة .. ولم يحدد موعد العزاء بعد .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة مقدمين التعازي للفنانة يسرا والدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة .

وكانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة بعد أن حذر الأطباء من خطورة حالتها الصحية .

ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى بعد أن أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها .