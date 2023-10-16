أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل بعد نشرها مقطع فيديو يمجد الجيش المصري ويصفه بـ “خير اجناد الارض” في وقت اعتبره الكثيرون انه غير مناسب لمثل هذه الفيديوهات.

واظهر الفيديو الذي نشرته ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام مشاهد للجيش المصري على انغام نشيد قوات الصاعقة المصرية “والله يا رجال ما بدي بالاجابة”.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو كاتبة: “جيش مصر خير أجناد الأرض💪🏼💪🏼💪🏼”.

وبينما اشاد الكثيرون بالجيش المصري غير ان الكثيرين وصفوا الفيديو بالاستفزازي وان توقيت نشره غير مناسب بسبب ما تسهده غزة من احداث دامية.

وجاء في بعض التعليقات “شو الهدف من استعراض الجيش المصري بهاد الوضع الي بيتم فيه ابادة الفلسطينيين وما حد منحرك .. هاد فيدبو استفزازي للشعب الفلسطيني انه يعني هي عنا جيش بس ما رح لا ندافع عنكم ولا عن الاقصى … ابقي اختاري الوقت الصح للنشر يا هانم” و “اوك خير أجناد شو استفدنا وهو بس متفرج ع اللي بصير بفلسطين” و “آه والله جيش قوي بس للاسف الجيوش العربية للاستعراض فقط”.