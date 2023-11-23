تذكر الفنان محمود البزاوي والد زوجته الأديب الكبير الراحل محمود السعدني في ذكرى ميلاده والتي وافقت يوم 20 نوفمبر برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق “X”.

محمود البزاوي يحيي ذكرى ميلاد حماه محمود السعدني

ونشر “البزاوي” صورة من شبابه تجمعه بالأديب الراحل وعلق عليها قائلا: “من أجمل الصور ليا هي صورتي مع حمايا اللي اليوم 20 نوفمبر ذكرى ميلاده إمام الساخرين عمنا محمود السعدني اللي مشيت في ظل تاريخه، صاحب سلسلة الواد الشقي أعظم ما كتب في السيرة الذاتية في الأدب العربي، الله يرحمك يا عم محمود”.

محمود البزاوي يحيي ذكرة ميلاد حماه الاديب الكبير محمود السعدني – الصورة من حسابه عبر تويتر

من هو محمود السعدني؟

أصدر محمود السعدنى خلال مسيرته الأدبية، مجموعة متنوعة من الكتب، من أهمها ما كتبه فى أدب السيرة الذاتية فى الأدب العربى، والتى كتبها فى سلسلة من الكتب بدأها منذ نهاية الستينيات حتى منتصف التسعينيات تحت عنوان “الولد الشقى”، والتى صدرت فى عدة أجزاء، تناولها فيها قصة طفولته وصباه فى الجيزة، وبداياته مع الصحافة.

إضافة إلى ذلك، فقد لقب بـ”الحكاء” خفيف الظل، فصدرت له مجموعة من الكتب، وهى: مسافر على الرصيف، ملاعيب الولد الشقى، السعلوكى فى بلاد الإفريكى.. رحلات إلى أفريقيا، الموكوس في بلد الفلوس.. رحلة إلى لندن، وداعاً للطواجن.. مجموعة مقالات ساخرة، رحلات ابن عطوطة.. رحلات متنوعة، أمريكا يا ويكا.. رحلة إلى أمريكا، مصر من تاني.. مجموعة مقالات عن تاريخ مصر، مسرحية “عزبة بنايوتي”، رواية قهوة كتكوت، وغيرها.

أعمال محمود البزاوي المرتقبة

وكان قد انضم الفنان محمود البزاوي لفريق عمل مسلسل «ألف ليلة وليلة»، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضه في رمضان 2024.

يدور مسلسل «ألف ليلة وليلة»، في إطار اجتماعي تاريخي، من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل «سيب وأنا أسيب»

من ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنان محمود البزاوي الدرامية مسلسل «سيب وأنا أسيب»، بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني.

مسلسل «سيب وأنا أسيب» مكون من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، آية سماحة، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هنادي مهنا.

يذكر أن محمود البزاوي شارك في العديد من الأعمال في الموسم الرمضاني الأخير 2022، منها «الاختيار 3» من بطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي

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