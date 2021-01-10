تعرضت دولة باكستان يوم أمس السبت إلى انقطاع كبير بالتيار الكهربائي بسبب خطأ فني كبير في نظام توليد وتوزيع الطاقة وهو ما أدخل البلد بالكامل في ظلام دامس .

وفي البداية تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب سكان المراكز الحضرية الرئيسية مثل إسلام أباد وكراتشي ولاهور ومولتان .

ثم خرج وزير الطاقة ” عمر أيوب ” بتغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر بعد ساعات من إنقطاع التيار الكهربائي أشار من خلالها بأن الكهرباء ستعود على مراحل بدءا من إسلام أباد .

وحث عمر أيوب المواطنين على التحلي بالصبر وقال إنه يجري التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي كما يجري العمل لتشغيل محطة كهرباء ” تاربيلا ” الرئيسية في شمال غرب البلاد وهو ما سيؤدي إلى إعادة التيار الكهربائي في بقية أنحاء باكستان على مراحل .

كما صرح أيوب اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عن سبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يرجع إلى عطل في محطة ” غودو ” للطاقة في إقليم السند جنوبي البلاد حدث في الساعة 11:41 مساءا مما أدى إلى إغلاق محطات الطاقة الأخرى في ثوان معدودة .