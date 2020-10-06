وصف الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق في واشنطن ورجل الاستخبارات السعودي البارز، في مقابلة مع قناة “العربية”، دولة قطر بـ “الشيء الهامشي” كما اسنتكر تصريحات القيادات الفلسطينية الأخيرة عن قيادات دول الخليج.

وشنّ بن سلطان هجوما حادا على الإعلام القطري، وقناة ”الجزيرة“ على وجه الخصوص قائلا ان “اخبارها كاذبة ورسالتها حقد وبالذات على دول الخليج وقادتها” ووصفها بـ“القناة الإيرانية الثانية“

#بندر_بن_سلطان لـ #العربية: #قطر شي هامشي ولا تستحق أن يتم الرد عليها.. القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل pic.twitter.com/uPjRu2ahWv — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 5, 2020

وتابع الامير بندر: “الجزيرة تمثل قطر وقطر الحقيقة شيء هامشي” واردف قائلا “الشعب القطري شقيق وحبيب ومنا وفينا اما الدولة فهي هامشية ولا تستحق ان الواحد يضيع وقت في الحديث عنها او يرد عليها”.

وعن علاقة بلاده بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها في أواخر النصف الأول من القرن الماضي، بيّن الأمير السعودي دافعه في هذا الظهور الإعلامي الذي قال إنه تقديم معلومات لأجيال جديدة تستقي معلوماتها من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعد تقرأ الصحف أو المراجع التقليدية.

ويقول بن سلطان، وهو رئيس سابق للاستخبارات السعودية بين عامي 2012 و2014، إن حديث القيادات الفلسطينية بعد اتفاق السلام بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، الشهر الماضي، كان ”مؤلما“ و“مستواه واطي“ وإن تجرؤهم على دول الخليج غير مقبول ومرفوض، وقد اعتادوا استخدام مصطلحات التخوين بسهولة فيما بينهم.