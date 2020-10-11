نشر المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هنأ من خلالها الفنان المصري ” عمرو دياب ” بعيد ميلاده ال 59 والذي يوافق اليوم ال 11 من أكتوبر .

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو ظهر فيه 3 من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي وهم يغنون أغنية ” تملي معاك ” لعمرو دياب .

وكتب أفيخاي أدرعي في تعليقه عليه : ” يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب‬⁩ .. من أقرب الفنانين العرب على قلبي .. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن والحب والسفر ” .

وتابع : ” بهذه المناسبة أتمنى للهضبة⁩ عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل .. وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنية عمرو الشهيرة ” تملي معاك ” بصوت جنود جيش الدفاع .. كل عام وأنت بألف خير يا عمرو .. تملنا معاك ” .

يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة #عمرو_دياب…من أقرب الفنّانين العرب على قلبي…صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن.أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل واليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا. تملنا معاك @amrdiab pic.twitter.com/AWLccLlJPv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2020