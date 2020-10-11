نشر المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هنأ من خلالها الفنان المصري ” عمرو دياب ” بعيد ميلاده ال 59 والذي يوافق اليوم ال 11 من أكتوبر .
وتضمنت التغريدة مقطع فيديو ظهر فيه 3 من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي وهم يغنون أغنية ” تملي معاك ” لعمرو دياب .
وكتب أفيخاي أدرعي في تعليقه عليه : ” يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب .. من أقرب الفنانين العرب على قلبي .. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن والحب والسفر ” .
وتابع : ” بهذه المناسبة أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل .. وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنية عمرو الشهيرة ” تملي معاك ” بصوت جنود جيش الدفاع .. كل عام وأنت بألف خير يا عمرو .. تملنا معاك ” .